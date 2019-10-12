СК возбудил дело после смерти приехавшего в "Артек" мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 12-летнему мальчику из Петербурга, отдыхавшему в международном детском центре "Артек" в Крыму.

Сообщается, что мальчик умер в больнице от пневмонии. Днем в пятницу его госпитализировали из МДЦ "Артек" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония". Там, несмотря на предпринятое лечение, ребенок скончался через несколько часов.

- Руководством МДЦ "Артек" и министерством здравоохранения Республики Крым оказывается содействие следствию, - рассказали в СК по Республике Крым и Севастополю. - В "Артеке" и ялтинской горбольнице изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия, назначены экспертизы, допрошены руководство и сотрудники лагеря.

Отмечается, что следователи изучат условия содержания ребенка в лагере, дадут правовую оценку оказанию медицинской помощи и установят причины, которые привели к трагедии.

Свою проверку ведет и специальная комиссия, в которую вошли сотрудники Минпросвещения РФ, представители "Артека", а также петербургского комитета по образованию и комитетов по здравоохранению и социальной политике администрации города.