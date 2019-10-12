Новости

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви в пользу признания ПЦУ 22:42
В Помпеях обнаружена цветная фреска, изображающая гладиаторскую битву 22:08
Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США 21:48
Видео: звезду «Дома 2» Марго Овсянникову избили на корпоративе 21:41
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото 21:05
СМИ: РФ не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии 20:50
Росздравнадзор проверит медслужбу "Артека" после смерти ребенка 19:23
Видео: опоздавший пассажир устроил дебош в столичном аэропорту 19:17
Германия остановила экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии 18:38
ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии 18:10
СМИ: Ким Чен Ын приказал уволить треть чиновников КНДР 17:58
Россия готова помочь Японии в связи с тайфуном 17:52
СК выложил видео ареста подозреваемого в убийстве девочки в Саратове 17:41
Сергей Зубов уволен с поста главного тренера "Сочи" 17:24
УАЗ для США: мощный двигатель GM, комфортный салон и кондиционер 16:43
Путин пошутил о новом вмешательстве в выборы 16:07
В Японии возросло число погибших от тайфуна "Хагибис" 16:06
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе 16:04
Командная работа: в Москве на один день создадут "Добрую столовую" 16:00
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове взят под стражу 16:00
Журналиста "Аль-Арабия" задержали в Турции за освещение операции в Сирии 15:42
Эксперт рассказал, что означает запрет выпуска криптовалюты от Telegram 15:16
Россия может возродить атомный поезд "Баргузин" 15:14
"Джокер" заработал в России миллиард 15:04
Героями нашего времени назвал Лукашенко аграриев Минской области 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 22:42
Рубрика: Общество

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви в пользу признания ПЦУ

Текст: Елена Яковлева
Русская православная церковь даст оценку решению Элладской церкви, признавшей право Константинополя давать автокефалию. И это произойдет на Священном Синоде РПЦ, заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Элладская церковь приняла взрывающее историю и традиции мирового православия решение о признании Константинополя предоставлять автокефалию церкви. Речь, конечно, об Украине и, по сути, о признании права на автокефалию для церкви, находящейся на чужой канонической территории.

Монеты в честь томоса не пользуются спросом на Украине

- Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской Церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, - цитирует РИА Новости слова протоиерея Николая Балашова. - При этом странным образом выразив надежду на то, что украинская "автокефалия" сможет "укрепить отношения между автокефальными Церквами Великой России и Украины. Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата.

Элладская церковь, признав право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию, передала право на дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму.

На соборе пристуствовали 69 из 81 митрополита Греческой церкви, обсуждали вопрос 33 архиерея, 7 митрополитов предлагали отложить решение этого вопроса.

Решения Элладской церкви ждали давно и напряженно. Появлялись здравые голоса греческих иерархов против признания права Константинополя вмешиваться в церковные дела на чужой канонической территории, но прогнозы все-таки не были утешительными. Элладская церковь традиционно была связана с Константинополем, а тут надо было, чтобы верность истине и канону взяла верх над национальными интересами и логикой деления на своих и чужих. Увы, похоже, этого не произошло.

В Москве представили книгу о преследовании УПЦ

Протоиерей Николай Балашов, комментируя решение, напомнил, что, "в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греческой Республики, Русская православная церковь является церковью многонациональной. Ее пастырская забота не ограничивается проживающими на территории Российской Федерации, десятки миллионов ее членов являются, в частности, гражданами Украины. "И ни о какой автокефалии они не просили", - подчеркнул протоиерей Николай.

Напомним, что в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь не признавала новой структуры.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО
Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72
В Госдуме поддержали заявление Крамп-Карренбауэр о "Северном потоке - 2"
Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых
На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского