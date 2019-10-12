РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви в пользу признания ПЦУ

Русская православная церковь даст оценку решению Элладской церкви, признавшей право Константинополя давать автокефалию. И это произойдет на Священном Синоде РПЦ, заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Элладская церковь приняла взрывающее историю и традиции мирового православия решение о признании Константинополя предоставлять автокефалию церкви. Речь, конечно, об Украине и, по сути, о признании права на автокефалию для церкви, находящейся на чужой канонической территории.

- Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской Церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, - цитирует РИА Новости слова протоиерея Николая Балашова. - При этом странным образом выразив надежду на то, что украинская "автокефалия" сможет "укрепить отношения между автокефальными Церквами Великой России и Украины. Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата.

Элладская церковь, признав право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию, передала право на дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму.

На соборе пристуствовали 69 из 81 митрополита Греческой церкви, обсуждали вопрос 33 архиерея, 7 митрополитов предлагали отложить решение этого вопроса.

Решения Элладской церкви ждали давно и напряженно. Появлялись здравые голоса греческих иерархов против признания права Константинополя вмешиваться в церковные дела на чужой канонической территории, но прогнозы все-таки не были утешительными. Элладская церковь традиционно была связана с Константинополем, а тут надо было, чтобы верность истине и канону взяла верх над национальными интересами и логикой деления на своих и чужих. Увы, похоже, этого не произошло.

Протоиерей Николай Балашов, комментируя решение, напомнил, что, "в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греческой Республики, Русская православная церковь является церковью многонациональной. Ее пастырская забота не ограничивается проживающими на территории Российской Федерации, десятки миллионов ее членов являются, в частности, гражданами Украины. "И ни о какой автокефалии они не просили", - подчеркнул протоиерей Николай.

Напомним, что в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь не признавала новой структуры.