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12.10.2019 20:50
Рубрика: Власть

СМИ: РФ не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Россия выступила против американского заявления в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии, сообщил источник РИА Новости. Накануне члены Совбеза обсуждали действия Анкары на сирийской территории, однако итоговый документ принят не был.

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Сегодня на заседании рассматривался американский вариант, в котором Вашингтон, как и европейские партнеры, выразил обеспокоенность турецкой операцией в Сирии. В проекте документа, с которым ознакомилось РИА Новости, члены Совбеза призывают Анкару прекратить военные действия в соседнем государстве. В заявлении также содержался призыв подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих турецкую сторону. Кроме того, действия Турции были охарактеризованы как вторжение.

По данным собеседника агентства, Россия не одобрила проект заявления, поскольку он не соответствует позиции Москвы. В комментарии МИД РФ говорится, что российская сторона серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. При этом Москва не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений".

В то же время дипломаты подчеркнули, что "мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и уважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества".

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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Российская сторона подтвердила, что готова содействовать такому диалогу. В МИД также сочли важным "не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и исключить страдания гражданского населения". Россия призвала "все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии".

Напомним, Турция девятого октября начала масштабную военную операцию "Источник мира" против курдов с целью создания буферной зоны безопасности на границе с Сирией. По замыслу Анкары, в этом регионе должны проживать сирийские беженцы. Проведение операции вызвало критику со стороны ряда соседних государств, а также США и Евросоюза. Вашингтон не исключает введения против Анкары экономических санкций. Лига арабских государств также потребовала вывести турецкие войска с сирийской территории

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