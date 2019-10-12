Собственников недвижимости защитят от высоких налогов

"Усиление контроля процедуры установления кадастровой стоимости сможет существенно снизить количество ошибок, допущенных государственными бюджетными учреждениями при проведении государственной кадастровой оценки", - пояснил "Российской газете" глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

По его мнению, персональная ответственность оценщиков за результаты госоценки недвижимости защитит собственников от некорректного определения кадастровой стоимости, и, как следствие, несправедливого налогообложения.

Сегодня в России продолжается переход от действия закона об оценочной деятельности, в соответствии с которым кадастровая стоимость определялась независимыми оценщиками, к закону о государственной кадастровой оценке, по которому кадастровая стоимость рассчитывается специально созданными государственными бюджетными учреждениями при субъекте РФ.

На сегодня в ряде регионов уже созданы ГБУ, которые работают по новым правилам. Примечательно, что работники бюджетных учреждений, непосредственно определяющие кадастровую стоимость, не могут заниматься расчетом рыночной стоимости недвижимости для оспаривания ее кадастровой стоимости.