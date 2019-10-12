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Текст:   Ольга Игнатова 
13:44 12.10.2019

Собственников недвижимости защитят от высоких налогов

Правительство России одобрило законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки". В ближайшее время он будет внесен в Государственную Думу, сообщается на сайте кабмина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Усиление контроля процедуры установления кадастровой стоимости сможет существенно снизить количество ошибок, допущенных государственными бюджетными учреждениями при проведении государственной кадастровой оценки", - пояснил "Российской газете" глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По его мнению, персональная ответственность оценщиков за результаты госоценки недвижимости защитит собственников от некорректного определения кадастровой стоимости, и, как следствие, несправедливого налогообложения.

Сегодня в России продолжается переход от действия закона об оценочной деятельности, в соответствии с которым кадастровая стоимость определялась независимыми оценщиками, к закону о государственной кадастровой оценке, по которому кадастровая стоимость рассчитывается специально созданными государственными бюджетными учреждениями при субъекте РФ.

На сегодня в ряде регионов уже созданы ГБУ, которые работают по новым правилам. Примечательно, что работники бюджетных учреждений, непосредственно определяющие кадастровую стоимость, не могут заниматься расчетом рыночной стоимости недвижимости для оспаривания ее кадастровой стоимости.

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