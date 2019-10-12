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12.10.2019 15:46
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Мы всегда играем за три очка

Текст: Илья Зубко (Никосия)
Сборная России провела предматчевую тренировку на стадионе ГПС в Никосии. Завтра наша национальная команда проведет здесь отборочный матч Евро-2020 против Кипра. По окончании занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На тренировку приехали только 23 футболиста из 25 - Баринов и Фернандес остались в гостинице, где восстанавливаются по индивидуальной программе. Их состояние здоровья и погода в Никосии, где стоит 35-градусная жара, стали главными темами разговора Черчесова с журналистами.

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Какое состояние здоровья у Баринова и Фернандеса?

Станислав Черчесов: Оно такое же, как перед игрой с Шотландией. Тогда они тоже работали индивидуально. Посмотрим, что скажет медицинский штаб. И будем из этого исходить.

Если Фернандес не сможет сыграть, кто в ротации на эту позицию?

Станислав Черчесов: Нет ротации. Есть состояние на сегодняшний день.

Жара как-то может сказаться на игре?

Станислав Черчесов: Работаем в тех условиях, которые есть. Хотя бы есть чем дышать. В любом случае, думаю, вечером во время матча будет нормальная футбольная погода. Футбол - летний вид спорта. Не надо на этом заострять внимание.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Сборной достаточно набрать одно очко, чтобы выйти на Евро. Как настраиваете команду, чтобы не было расслабленности?

Станислав Черчесов: У нас свои задачи. Перед каждой игрой мы знаем, что играем за три очка. В Казахстане, и Шотландии, и так далее. Специальных слов не искали. Мы лозунгами мы не пользуемся, а просто профессионально готовимся к каждому сопернику

В 1997 году вы играли здесь против Кипра. Помните тот матч?

Станислав Черчесов: Помню. Сыграли 1:1. У нас было много моментов, а пропустили со "стандарта".

Сборная России побеждает, "Зенит" в Лиге чемпионов тоже, а вот в Лиге Европы клубы играют неудачно. Каков уровень российского футбола?

Станислав Черчесов: Ответить на этот вопрос можно только философски. Мы в сборной решаем свои задачи. А по клубам - игра на игру не приходится. Только в конце турнира можно оценить, кто как выступил. Сыграно только два тура. У кого-то травмы, у кого-то дисквалификации. А лига на шестом месте в европейском рейтинге, это достойно. Оценки ставить не хочу, сделаем это, когда прозвучит финальный свисток в последнем матче.

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