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12.10.2019 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали об удивительной погодной аномалии

Текст: Руслан Мельников
На значительной части территории России отмечена аномально теплая погода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха поднялась на 4-6 градусов выше климатической нормы. Причем повышенная температура зафиксирована практически по всей России.

Фото: iStock
В центр России прорвется новая волна потепления

Роман Вильфанд назвал происходящее удивительной аномалией. Например, по его словам, в Омске отмечен температурный рекорд для 10 октября. Здесь термометры показывают температуру выше 21 градуса.

"Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие 5-6 дней", - прогнозирует Роман Вильфанд.

Он отмечает, что подобная ситуация особенно характерна для азиатской части страны, где держится температура от 15 до 20 градусов. Также сообщается, что на такую аномалию влияют различные факторы, из-за которых происходит вынос теплого воздуха с юга.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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