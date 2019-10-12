В Гидрометцентре рассказали об удивительной погодной аномалии

На значительной части территории России отмечена аномально теплая погода.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха поднялась на 4-6 градусов выше климатической нормы. Причем повышенная температура зафиксирована практически по всей России.

Роман Вильфанд назвал происходящее удивительной аномалией. Например, по его словам, в Омске отмечен температурный рекорд для 10 октября. Здесь термометры показывают температуру выше 21 градуса.

"Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие 5-6 дней", - прогнозирует Роман Вильфанд.

Он отмечает, что подобная ситуация особенно характерна для азиатской части страны, где держится температура от 15 до 20 градусов. Также сообщается, что на такую аномалию влияют различные факторы, из-за которых происходит вынос теплого воздуха с юга.