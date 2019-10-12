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Рубрика: В мире

В Японии объявлена эвакуация 50 тысяч человек из-за тайфуна "Хагибис"

Токио, 12 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Kiichiro Sato Токио, 12 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
Токио, 12 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

Мощный тайфун "Хагибис" надвигается на Японию. Власти объявили эвакуацию пятидесяти тысяч жителей префектур Миэ, Токио, Сидзуока, Тиба и Гумма. Стихия угрожает их жизням и здоровью.

Фото: AP Photo/Toru Hanai
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна "Хагибис"

Еще 4,2 миллиона человек получили рекомендации об эвакуации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK. Первой жертвой тайфуна "Хагибис" уже стал 40-летний житель префектуры Тиба. Легковой автомобиль, в котором находился мужчина, был опрокинут сильным порывом ветра.

Сейчас стихия движется на японский архипелаг с юго-востока. Скорость ветра в эпицентре достигает 65 метров в секунду. "Хагибис" обрушится на тихоокеанское побережье страны, включая столицу. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Этот тайфун метеорологи уже сравнили по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида", унесшим жизни 1269 человек.

В мире Восточная Азия Япония
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