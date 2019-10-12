В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Сейсмическая активность зафиксирована в 18.22 по местному времени. Очаг залегал на глубине 80 километров в Тихом океане.

Самые мощные толчки пришлись на город Камогава префектуры Тиба. Стихию также ощутили на себе жители столичного Токио, города Йокогама и некоторых населенных пунктов префектуры Сидзуока.

Угроза возникновения цунами отсутствует, передает телерадиокомпания NHK. Данных о пострадавших и разрушения пока не поступало.

Напомним, что на территорию японского государства надвигается тайфун "Хагибис". Специалисты говорят, что мощнейшие ливни спровоцируют выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни.

В результате непогоды в городе Итихара префектуры Тиба погиб мужчина. По последним сведениям, в префектурах Гумма и Сидзуока четверо числятся пропавшими без вести. Количество травмированных возросло до 50 человек. Местные власти призывают население быть бдительным и без лишней надобности не появляться на улице.