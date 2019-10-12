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12.10.2019 13:40
Рубрика: В мире

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Текст: Александр Ленин

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Сейсмическая активность зафиксирована в 18.22 по местному времени. Очаг залегал на глубине 80 километров в Тихом океане.

Самые мощные толчки пришлись на город Камогава префектуры Тиба. Стихию также ощутили на себе жители столичного Токио, города Йокогама и некоторых населенных пунктов префектуры Сидзуока.

Фото: Kyodo/via REUTERS
В Японии стали известны первые жертвы тайфуна "Хагибис"

Угроза возникновения цунами отсутствует, передает телерадиокомпания NHK. Данных о пострадавших и разрушения пока не поступало.

Напомним, что на территорию японского государства надвигается тайфун "Хагибис". Специалисты говорят, что мощнейшие ливни спровоцируют выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни.

В результате непогоды в городе Итихара префектуры Тиба погиб мужчина. По последним сведениям, в префектурах Гумма и Сидзуока четверо числятся пропавшими без вести. Количество травмированных возросло до 50 человек. Местные власти призывают население быть бдительным и без лишней надобности не появляться на улице.

В мире Восточная Азия Япония
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