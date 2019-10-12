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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

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    12.10.2019, 21:05
Текст:   Олег Усков

На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.

На нем "прекрасная няня" со своим супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Таким образом семья Анастасии отмечает одиннадцатую годовщины венчания Заворотнюк и Чернышева

"От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком", - сказано в подписи к фото.

Семья актрисы отмечает, что Анастасия и Петр "всегда были едины", и сейчас родные пары уверены - вдвоем они преодолеют все.

Фото: Елизавета Карпушкина/ТАСС
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике

"Настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!", - обнадеживает семья артистов.

В комментариях - множество слов ободрения и пожеланий Анастасии выздоровления.

Отметим, что родные Заворотнюк по-прежнему не дают никаких комментариев по состоянию ее здоровья, отмечая лишь, что сообщения неких "инсайдеров", тиражируемые СМИ, - спекулятивны и лживы.

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