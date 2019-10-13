Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до пяти

Жертвами тайфуна "Хагибис", бушующего на территории Японии, стали пять человек. Еще 11 считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о трех погибших.

Как информирует Kyodo, ранения получили более 90 человек.

Напомним, что на территорию японского архипелага обрушился тайфун "Хагибис". Стихия несет с собой мощнейшие ливни, которые провоцируют выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни. Во многих префектурах объявлен максимальный - пятый - уровень опасности, власти призывают местное население к эвакуации.