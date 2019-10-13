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13.10.2019 03:35
Рубрика: В мире

Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до пяти

Жертвами тайфуна "Хагибис", бушующего на территории Японии, стали пять человек. Еще 11 считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о трех погибших.

Россия готова помочь Японии в связи с тайфуном

Как информирует Kyodo, ранения получили более 90 человек.

Напомним, что на территорию японского архипелага обрушился тайфун "Хагибис". Стихия несет с собой мощнейшие ливни, которые провоцируют выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни. Во многих префектурах объявлен максимальный - пятый - уровень опасности, власти призывают местное население к эвакуации.

В мире Восточная Азия Япония
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