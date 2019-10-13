В Японии число погибших от тайфуна возросло до 3 человек

В настоящее время семнадцать человек числятся пропавшими без вести, передает телерадиокомпания NHK. Спасатели пытаются установить их местонахождение. Около 96 человек получили ранения различной степени тяжести. Людям оказана необходимая медицинская помощь. Данные о россиянах среди пострадавших не поступали.

Напомним, что на территорию японского архипелага обрушился тайфун "Хагибис". Стихия несет с собой мощнейшие ливни, которые провоцируют выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни. Во многих префектурах объявлен максимальный - пятый - уровень опасности, власти призывают местное население к эвакуации.

Только в Токио в убежища переместились около 76 тысяч человек, сообщает газета "Асахи симбун". Как правило, людей размещают в спортивных залах средних учебных заведений.