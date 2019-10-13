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Рубрика: Легковые авто

Что делать, если вы заправились некачественным бензином

Текст: Борис Захаров
Многие автолюбители, в особенности практикующие дальние поездки, хотя бы раз сталкивались с проблемой некачественного бензина. Одно дело - заправка на знакомых АЗС по месту жительства, другое - "рулетка" в виде неизвестных заправок на незнакомых дорогах. Как бы то ни было, опытный водитель сразу обратит внимание на один из тревожных звоночков. Вибрации, характерный звон и постукивания, работа двигателя с перебоями, плавающие холостые обороты, снижение разгонной динамики, резкое увеличение расхода топлива, выхлоп черного цвета, проблемы запуска двигателя после остановки - все это признаки того, что вы заправились некачественным бензином или соляркой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Что делать

Как правило, подобная проблема обнаруживается не сразу, а лишь когда автовладелец отъехал от нерадивой АЗС на приличное расстояние. Первое, что следует сделать в такой ситуации, это как можно скорее припарковать машину (чем меньше двигатель проработает на плохой "горючке", тем лучше) и вернуться на проблемную заправку на попутном транспорте. Здесь, предъявив ваш кассовый чек на заправку, следует потребовать объяснений у сотрудников. Если чек не сохранился, ищите свидетелей (например, кассиров) и запросите записи с видеокамер.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Вы можете настаивать в том числе и на вызове экспертов подозрительной АЗС (крупные топливные бренды держат собственные передвижные лаборатории), с тем, чтобы они взяли пробу топлива из вашего бензобака. При отсутствии у руководства АЗС заинтересованности решать проблему, звоните на горячую линию и вызывайте экспертов из независимых лабораторий. Вместе при свидетелях вы отправитесь к вашему автомобилю и возьмете пробы на анализы топлива.

Как правило, экспресс-анализ топлива в мобильных лабораториях занимает не более 15 минут. И если выяснится, что бензин или солярка оказались некачественными, это повод для подачи судебного иска с требованием компенсации ущерба. Кстати, в большинстве случаев после подтверждения несоответствия топлива норме, владельцы АЗС стремятся урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Ведь огласка, "антиреклама" и очень крупные штрафы не в их интересах.

В любом случае, чем быстрее вы вернетесь на проблемную заправку, тем более высокими будут шансы на успех в суде. В противном случае ответчик может утверждать, что вы залили некачественное топливо где-то еще, а доказать обратное будет проблематично.

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Фото: iStock

Не хотите судиться? В этом случае просто вызывайте эвакуатор или отбуксируйте ваш автомобиль в автосервис. Какие последствия ждут машину после заправки контрафактом? Как минимум, пострадают свечи. С большой степенью вероятности на них будет красный или черный налет - верный признак проблемного топлива. Очень вероятно также загрязнение топливной системы.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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Фильтры грубой и тонкой очистки, топливный насос, а возможно также и некоторые датчики (прежде всего лямбда-зонд) могут пасть жертвой недобросовестных заправщиков. При некоторых видах загрязнений (метанол и бензол) страдает также и катализатор. Наконец, не исключены также и серьезные проблемы с силовым агрегатом. Как вариант - из-за ударных нагрузок, возникающих в двигателе во время детонации, возможен ускоренный износ поршневой группы.

Однако некачественное топливо бывает все же разной степени вредности. Бензин или солярку могут разбавить, к примеру, водой или, что бывает достаточно часто - увеличить октановое число дешевого бензина различными присадками. Иными словами, если вы оцениваете ситуацию как не слишком критичную, и вам нужно срочно ехать (нет времени на разборки с руководством АЗС), лучшим выходом будет избавиться от проблемного топлива при первой возможности.

Для этого, вероятнее всего, не подойдет "дедовский" способ с помощью шланга или резиновой "груши" (специальной трубки), поскольку в современных автомобилях может быть установлен клапан, фильтры или изогнутая горловина. В теории можно воспользоваться ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей (продаются в автомагазинах), зная, как отогнуть клапан в топливном баке (делать это нельзя металлическими предметами, чтобы не спровоцировать искру).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На некоторых моделях можно слить бензин или солярку через топливопровод и пробку на дне бензобака. Или же вам поможет бензонасос. Нужно открыть капот, отсоединить топливный шланг от патрубка рампы и направить его в емкость для горючего. После этого нужно включить зажигание, но не заводить мотор. Электронасос запустится на несколько секунд и накачает до 300 грамм бензина. Так, включая и выключая зажигание, вы добьетесь того, чтобы насос откачивал бензин небольшими порциями.

В любом случае, если вы не большой спец по технической части, лучше доверить слив топлива профессионалам. После того как горючее будет удалено из бака, стоит заменить загрязненный топливный фильтр и снять топливный бак для промывки. Имеет смысл промыть и продуть также топливную магистраль, заменить свечи зажигания, проверить чистоту и эффективность работы форсунок (при необходимости они промываются на специализированном стенде и в случае выявления проблемы заменяются), а в некоторых случаях также и бензонасос.

Как понять, что топливо некачественное
Фото: iStock

Если в дальней дороге вы дотянули до несетевой АЗС заправки, можно попытаться определить качество топлива на глаз. Для этого следует нанести пару капель бензина или солярки на кожу и или лист бумаги и растереть. Если субстанция быстро высохнет, можно надеяться на то, что топливо качественное. Жирный же шлейф - признак того, что бензин изобилует примесями.

Разумеется, стоит обратить внимание и на сам вид АЗС, на которой вы собираетесь заправиться. Ржавые заправочные колонки, отсутствие униформы у служащих - плохой знак. Лучше попросить взять вас на буксир и дотащить до близлежащей АЗС известного бренда. В крайнем случае, залейте лишь тот минимум, который позволит вам дотянуть до следующей заправки.

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#бензин