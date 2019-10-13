Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 14 по 20 октября

"Скорая" спешит не напрасно

Премьера документального фильма "Скорая помощь" на Первом канале. Первый выезд машины скорой помощи состоялся 15 октября 1919 года, 18 июля 1919 года, ровно 100 лет назад, был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Современную систему помощи, по сути, создал военврач Александр Пучков. В 1923 году в Москве во время эпидемии тифа он организовал Центропункт на пересечении Охотного ряда и Тверской. Отсюда автомобили с врачами отправлялись на вызовы к "тяжелым" больным. Служба начиналась всего с трех карет, а сегодня это 1040 бригад скорой медицинской помощи, 186 бригад "неотложки", которые совершают порядка 4 миллионов выездов в год. Ежедневно в московскую службу скорой помощи обращаются 15 тысяч человек. Совершается 11 тысяч выездов. Для особых случаев существует особая скорая помощь - специализированные бригады. Кардиологическая, психиатрическая, неврологическая, педиатрическая... Чтобы показать работу службы скорой помощи изнутри, авторы фильма провели с дежурными бригадами несколько смен, дежурили сутками. Они расскажут интересные и драматические истории спасения. В фильме принимают участие: Николай Плавунов, главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, Леонид Рошаль, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Елена Малышева, доктор медицинских наук, телеведущая и другие.

Первый канал, 19 октября, 10:15

Сезон фигурного катания

Первый канал эксклюзивно покажет весь сезон 2019-2020 в мировом фигурном катании, начав с открывающего его турнира - этапа серии Гран-При Skate. У зрителей Первого есть возможность пройти вместе с нашими спортсменами, тренерами и комментаторами весь сезон от его старта до завершения, в том числе чемпионат и финал Кубка России, чемпионат Европы и чемпионат мира. Все соревнования будут показаны онлайн в спецразделе на сайте Первого и в мобильном приложении (более 400 часов только прямых трансляций), а самые важные и захватывающие - в телевизионном эфире (более 70 часов). Кроме того, на сайте Первого поклонникам фигурного катания будет доступен для просмотра широкий дополнительный контент (в том числе VOD) - тренировки и прокаты, эксклюзивные интервью спортсменов, уникальные съемки behind the scenes, промо и другие материалы. Расписание Skate America 2019, прямой эфир из США: Танцы. Короткая программа - 19 октября 05:00; Женщины. Короткая программа - 19 октября 07:00; Танцы. Произвольная программа - 20 октября 04:50 (повтор 13:45); Женщины. Произвольная программа - 20 октября 04:50 (повтор 13:45).

Первый канал, 19-20 октября

Первый в космосе

Не стало Алексея Леонова - первого в истории человека, вышедшего в открытый космос. Памяти дважды Героя Советского Союза, генерал-майора, легендарного летчика-космонавта канал "ТВ Центр" посвятит программу "Мой герой". Этот выпуск снимали несколько лет назад. Перед началом программы все гости и съемочная группа вместе с ведущей встали и встретили легендарного космонавта долгими аплодисментами. Маленький Леша с детства мечтал о небе. Однако путь туда получился очень трудным. Сложности начались с ареста отца: тогда его маме вместе с 8 детьми пришлось перебраться из сибирского села Листвянка в Кемерово. Одним из самых ярких детских воспоминаний для Леонова было то, как он просил хлеб у соседей. А еще запомнилась речка с резвящимися пескарями - через годы Алексей Архипович даже запечатлел ее на одной из своих картин. А какую роль в жизни Леонова сыграл Калининград? На что он менял хлеб, выдаваемый детям в школе? Вот что Алексей Архипович рассказал об этом Татьяне Устиновой: "В школе на большую перемену нам давали 50 граммов хлеба и посыпали его ложечкой сахара. Но однажды я увидел у одного мальчика - Левы Попова - книжечку Айвазовского с двумя иллюстрациями: "Чесменский бой" и "Черное море". Мне очень захотелось эту книгу, а он говорит: "Отдай мне месячную паечку хлеба, и я отдам ее тебе". Он становился за мной в очереди сзади, и я ему отдавал хлеб..." Какие поступки надо было ежедневно совершать мальчику, чтобы стать летчиком? Почему людей, выходивших в открытый космос, называли "балахонщиками"? Из-за чего этот самый выход едва не закончился трагедией? Как проходила подготовка к первому совместному советско-американскому полету? Об этом и другом - в программе.

"ТВ Центр", 15 октября, 13:40

Угадай Валдиса!

Валдис Пельш - герой программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр" в пятницу, 18 октября, в 23:10. Почетный профессор МГУ, телеведущий, продюсер, режиссер-документалист, музыкант, дайвмастер, кандидат в мастера спорта по прыжкам с парашютом, отец четверых детей, философ по образованию. Все это о Валдисе Пельше. Как он все успевает? И неужели ему все это на самом деле интересно? Валдис приехал из родной Риги в Москву в 16 лет, поступил на философский факультет МГУ. В том же году на мехмат МГУ поступил Алексей Кортнев, ставший лучшим другом Пельша на многие годы. Они в один день пришли в студенческий театр МГУ наниматься актерами. А потом основали группу "Несчастный случай". Пельш признается, что сейчас с Кортневым они видятся гораздо реже, чем раньше. Но это ничего не меняет в их теплых отношениях. Популярность пришла к Пельшу, когда он стал вести программу "Угадай мелодию". Трудно было не обратить внимания на этого ведущего: яркая одежда, активная жестикуляция - вот то, что стало его фишкой. Хотя родным, привыкшим к тому, что в жизни он совсем другой, это было странно. Почему он считает себя не очень хорошим начальником, но хорошим подчиненным? Из-за какого случая никогда не возьмет кредит? С кем ему проще работать - с женщинами или мужчинами? Поговорит Кира Прошутинская с Валдисом и о его увлечениях экстримом. Например, Пельш поделится важной инструкцией, что делать, если на тебя собирается напасть акула. Сам он уже оказывался в такой ситуации и вышел из нее победителем. Обеспечить близких - это очень важно для телеведущего. У него четверо детей: дочери Эйжена и Илва, сыновья Эйнер и Ивар. Он их обожает и очень скучает, когда уезжает в свои экспедиции.

"ТВ Центр", 18 октября, 23:10

Танцор, художник и ковбой

Патрик Суэйзи. Фото: Предоставлено Первым каналом.

Премьера американского документального фильма "Я - Патрик Суэйзи" (I Am Patrick Swayze) - на Первом канале. Лента расскажет о самом узнаваемом исполнителе главных ролей в фильмах 1980-90-х, который бросил вызов голливудским представлениям о мужественности. Картина режиссера Адриана Байтенхайса, включающая редкие домашние видео, фотографии и оригинальные интервью с близкими знакомыми актера (в том числе и с коллегами по его кинохитам), позволяет составить представление о Суэйзи-человеке и вникнуть в его внутренний противоречивый мир. Бешеная энергия, легендарные роли и остававшиеся за кадром битвы Суэйзи с алкоголем и раком... Вне зависимости от того, что Суэйзи делал, - вел за собой банду "изгоев", выполнял акробатические трюки на трехкилометровой высоте, переодевался в дрэг-квин - он подходил к каждой из ролей с открытостью и бесстрашием. Этот человек был рожден стать техасским ковбоем, успешным танцором, звездой спорта или настоящим художником - а вместо этого выбрал судьбу - побывать каждым из них. В фильме "Я - Патрик Суэйзи" снимались Деми Мур,

Роб Лоу, Сэм Эллиотт, Дженнифер Грей, Си Томас Хауэлл, Маршалл Р. Тиг, Келли Линч и Лори Петти, члены семьи Патрика (вдова Лиза Ниеми и брат Дон Суэйзи), хореограф Джордж де ла Пенья, режиссер Роланд Жоффе, каскадер Клифф МакЛафлин и другие.

Первый канал, 18 октября, 00:25

Тайны памяти странника

Кадр из фильма "Пилигрим". Фото: Предоставлено Первым каналом.

Премьера остросюжетного фильма "Пилигрим" - на Первом канале. В жизни главной героини этого триллера - Миры все замечательно: она владелица модной галереи, дома ждет любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который почему-то помнит ее имя. Никто не знает, ни кто он, ни откуда. Мира ни разу в жизни его не видела, но он знает о ней то, что может знать лишь очень близкий человек. Благополучный мир Миры начинает рушиться, когда выясняется, что неизвестный провел несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идет настоящая охота... В ролях: Игорь Петренко, Елена Север, Алексей Серебряков, Владимир Ильин, Татьяна Васильева, Анна Банщикова, Ирина Рахманова и другие.

Первый канал, 17 октября, 21:30.

Умножаем на четыре

Гала-концерт проекта "Квартет 4х4" - на канале "Россия К". Подходит к концу второй сезон проекта, в котором соревновались 16 квартетов из разных городов России и ближнего зарубежья. Выступления участников оценивали: композитор Лора Квинт, аккордеонист Петр Дранга, мультиинструменталист, этнограф Сергей Старостин и рок-музыкант Александр Ф.Скляр. По решению жюри в финал вышли: ансамбль ранней музыки "Insula Magica", струнный квартет "Мелодион", квартет "Черный Квадрат" и ансамбль ударных инструментов "Siberian Percussion". Победителя проекта выберут телезрители sms-голосованием. О результатах будет объявлено на Гала-концерте, который состоится 14 октября в Концертном зале имени П.И. Чайковского, а в эфире телеканала "Россия К" он появится 19 октября. В Гала-концерте выступят все 16 коллективов-участников проекта. Они представят свои лучшие номера, а также исполнят знаменитое "Болеро" Мориса Равеля в уникальной аранжировке Р. Мурсякаева для 16 квартетов. Во втором отделении концерта состоится награждение лауреатов конкурса и коллектива-победителя. Дирижер - Дмитрий Крюков. Ведущий - Камиль Ларин.

"Россия К", 19 октября, 18:00

Из архива - в руководство

Кадр из детектива "Канцелярская крыса". Фото: PR НТВ

Константин Стрельников и Алексей Нилов - в новом сезоне детектива "Канцелярская крыса" на канале НТВ. Первый сезон сериала с успехом прошел в эфире НТВ в сентябре 2018 года. История началась с назначения сотрудника архива МВД Андрея Вершинина на должность руководителя УВД пограничного города Портовый, где он оказывается в эпицентре криминального вертепа. В новом сезоне с момента последних событий прошло несколько месяцев. Вершинин (Константин Стрельников) почти восстановился после ранения, и ему пора возвращаться к работе на должности начальника полиции. Теневой хозяин города Виктор Медушевский (Алексей Нилов) находится под следствием, и ему вот-вот огласят приговор. Власть в городе постепенно прибирает к рукам московская корпорация. Для того, чтобы бороться с теневыми структурами и столичными предпринимателями, Вершинину предстоит собрать новую команду из надежных людей, ведь на одного майора Губина (Павел Гайдученко) положиться он не может. Он обращается к своему старому товарищу Николаю Пугачеву (Кирилл Полухин) - единственному, кто поддержал Вершинина в нашумевшем деле, из-за которого того отправили в архив с "волчьим билетом". Каждая серия насыщена трюками и экшн-сценами. По словам создателей, в новом сезоне они постарались сделать повествование плотным и динамичным: на расследование одного дела будет накладываться другое, личная жизнь главных герое будет сложной и нервной, и у каждой серии будет неожиданный финал.

НТВ, 14 октября, 21.40

Просто забей!

Премьера второго сезона сериала о мире большого футбола "Вне игры" - на телеканале "Супер". Зрители вновь увидят полюбившихся героев - бывшего профессионального футболиста, одинокого скаута футбольной школы ФК "Локомотив" Фила (Ростислав Бершауэр), страстного фаната "Локомотива" Сашу (Никита Павленко) и талантливого юного футболиста Дениса Рыбальченко (Николай Калинычев), который хочет стать профессиональным игроком. Он продолжит бороться за свою мечту и постарается восстановиться после травмы колена. Однако руководство и тренер клуба ставят на парне крест и отправляют его в команду "Локомотив-2". Чтобы помочь Денису, Фил становится тренером этой команды, а это значит, жизнь вновь дает шанс главным героям вернуться в игру! В основу сценария двух сезонов проекта лег реальный опыт бывшего скаута, автора сценария и режиссера второго сезона Руслана Хачмамука. Помимо уже полюбившегося зрителям трио - Фила, Саши и Дениса - в сериале вновь появятся герои Виталия Хаева, Василины Юсковец, Анастасии Куимовой и других. Кроме того, в проекте снялись звезды футбола: Сергей Юран, Руслан Нигматуллин, Валерий Шмаров, Дмитрий Сенников.

"Супер", 14 октября, 22:00

Сила лошади

Премьера документального фильма "Мартин Клунс. Могучая сила лошади" - на ОТР. Зрители канала с первого взгляда влюбились в известного британского актера Мартина Клунса, который сыграл главную роль в сериале "Доктор Мартин". Поэтому к завершению российской премьеры мирового телехита ОТР сделает подарок своей аудитории и покажет документальный фильм, в котором он выступит в другом амплуа. Многим кажется, что в сельском хозяйстве лошадей уже полностью заменили машины. Однако в настоящее время все больше фермеров снова начинают использовать лошадей как рабочую силу. Молодые лошади из Клайдесдейла до появления в их жизни звезды сериала "Доктор Мартин" Мартина Клунса жили вполне беззаботно. Но в один прекрасный день им придется начать упорно трудиться, чтобы заработать свой ужин. Казалось, что век рабочей лошади закончился, но и сегодня эти чудесные существа снова доказывают свою нужность человеку. Вместе с Мартином зрители отправятся в Европу и Америку, чтобы увидеть замечательное возвращение рабочих лошадей в мир человека.

ОТР, 14 октября, 05:10 и в 17:25

Волонтеры среди нас

Премьерный выпуск программы "За дело!" освещает тему "Международное волонтерство" По официальным данным, в 2018 году более 14 миллионов россиян занимались волонтерской деятельностью. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Две трети россиян готовы принять участие в волонтерских программах, при этом молодежь и люди с высоким достатком проявили больший энтузиазм, свидетельствуют результаты недавнего опроса ВЦИОМ. Часть неравнодушных людей выбирают иностранные проекты. В чем особенность международных программ? Передача "За дело" на канале ОТР представляет тех, кто занимается активной деятельностью там, где другие предпочитают демагогию. Это проект о благотворительности, о том, как добро меняет мир и судьбы людей к лучшему, как одна маленькая инициатива может стать началом огромных перемен. Проект стимулирует гражданскую активность, показывая, что великие дела начинаются с маленького первого шага.

ОТР, 18 октября, 03:05 и в 22:05

Хороший урок

Новые выпуски шоу "Решала" - на телеканале "ЧЕ!". Женщина просто хотела устроиться на работу, а стала организатором наркотрафика, пенсионерка надеялась получить добавку к пенсии, а в тайне от себя взяла кредит, девушка рассчитывала выйти замуж, а привела в дом грабителя-похитителя - мошенники стали до невозможности дерзкие и наглые. Порой попадаются настолько жестокие аферисты, что голыми руками их просто не взять. Тогда Владу Чижову приходится прибегнуть даже к подручным средствам и преподать мошенникам хороший урок, чтобы отбить у них желание обманывать честных граждан, тем более, наживаться на беззащитных пенсионерах и неопытной молодежи. И заодно преподать урок самим честным гражданам - чтобы не доверяли первым встречным и были бдительными.

"ЧЕ!", 14 октября, 22.00

Где найти Аляску

Кадр из сериала "В поисках Аляски". Фото: more.tv

С 19 октября на more.tv - сериал "В поисках Аляски". Он снят по одноименному роману Джона Грина, проданному тиражом более 7 миллиона экземпляров по всему миру. Главный герой, шестнадцатилетний Майлз Холтер, интересуется предсмертными высказываниями известных людей. Следуя последним словам Франсуа Рабле, он оставляет свою скучную жизнь с родителями и оправляется учиться в новую школу Калвер Крик в поисках "Великого "Возможно". Здесь он находит первых друзей и влюбляется в девочку по имени Аляска Янг, которая переворачивает его жизнь, а потом исчезает из нее. Ужасная трагедия заставляет Майлза серьезно задуматься над вопросами жизни и смерти.

More.tv, с 19 октября