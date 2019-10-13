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13.10.2019 10:00
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Кипр - Россия

Текст: Елена Казьмина

13 октября в матче квалификации Евро-2020 сборная России по футболу на выезде сыграет с командой Кипра. Встреча пройдет на стадионе в Никосии.

Хозяева матча после семи туров располагаются на третьем месте в группе I, набрав 10 очков, и теоретически сохраняют шансы на попадание на чемпионат Европы.

В последнем матче киприоты одержали трудную победу над Казахстаном - 2:1. Команда Рана Бен-Шимона пропустила гол в первом тайме, но сумела собраться и дважды забила в конце встречи.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Станислав Черчесов: Мы всегда играем за три очка

Сборная России на этой неделе обыграла Шотландию в домашнем матче с крупным счетом - 4:0. Подопечные Станислава Черчесова забили сопернику четыре мяча - дубль оформил Артем Дзюба, еще по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин. В итоге россияне набрали 18 очков, одержав шестую победу подряд в нынешнем отборочном цикле.

Конечно, фаворит сегодняшней встречи очевиден. В матче против Кипра наших футболистов устроит и ничья. У островитян будет только одно преимущество - домашний стадион. Но после сложнейшей игры с Казахстаном от Кипра трудно ожидать каких-то подвигов.

Сербский арбитр Срджан Йованович назначен главным судьей встречи в Никосии. Начало матча - в 19:00 по московскому времени.

Черчесов рассказал, что посоветовал игрокам в перерыве матча с Шотландией
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