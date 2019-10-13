Девять человек погибли в результате тайфуна в Японии

Число жертв тайфуна "Хагибис", бушующего в Японии, достигло девяти. Еще 126 человек получили ранения. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Не менее 15 человек считаются пропавшими без вести. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших, сообщает NHK. Он отметил, что в поисково-спасательных операциях задействованы сотрудники полиции, противопожарных служб, а также около 27 тысячи служащих сил самообороны страны.

Тайфун "Хагибис" достиг острова Хонсю и движется в сторону Токио. Стихия несет с собой мощнейшие ливни, которые спровоцируют выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни.