Дилеры рассказали о перспективах "драйверской" Lada Granta

На российском рынке стартует "драйверская" версия вазовского бюджетника Lada Granta. Новинка призвана привлечь внимание молодой аудитории к продукции АвтоВАЗа, ведь в этом ценовом диапазоне конкурентов у нее просто нет.

Самая дорогая "Гранта"

Самый популярный в России автомобиль недавно получил новую модификацию. В продажу поступил седан Lada Granta в версии Drive Active, которая отличается динамичным дизайном, оснащается подвеской спортивного типа, анатомическими передними сиденьями с развитой боковой поддержкой и аэродинамическим обвесом. В общей сложности на Lada Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе АвтоВАЗа, новая модификация была разработана для Lada Granta именно в кузове "седан", поскольку это наиболее популярный в России тип кузова, хорошо зарекомендовавший себя и на дорогах, и в автоспорте. Других кузовов модели для версии Drive Active не планируется.

Кузов "седан" был выбран, поскольку у АвтоВАЗа уже был опыт с дорестайлинговой Lada Granta Sport, и данный опыт был удачным, отмечает, в свою очередь, руководитель отдела продаж Lada в "Самара-Авто" Роман Рассказов.

Новую Lada Granta Drive Active АвтоВАЗ позиционирует как автомобиль для любителей энергичного стиля вождения. По сравнению с моделью Vesta Sport у нее более молодые клиенты, которые хотят динамичный и хорошо управляемый автомобиль, но ограничены в финансовых возможностях. Целевая аудитория новинки - это молодые люди до 30 лет, которые хотят выделиться на дороге, но при этом не платить много, соглашаются в пресс-службе "ТрансТехСервис".

Действительно, по сравнению с Vesta Sport, которая является единственной "Ладой" дороже миллиона рублей, ценник на Lada Granta Drive Active, конечно, гораздо ниже. Так, модификация с механической коробкой передач стоит от 629,9 тыс. рублей, а с автоматизированной механической трансмиссией - от 654,9 тыс. рублей. Оба варианта комплектуются 106-сильным 16-клапанным двигателем.

Тем не менее, "драйверская" версия оказалась заметно дороже топовых комплектаций седана Granta, которые предлагаются за 598,8 тыс. рублей с "механикой" и за 623,8 тыс. рублей с АМТ. Таким образом, Lada Granta Drive Active стала самой дорогой модификацией в этом бюджетном семействе.

Выбор молодых

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Впрочем, на самом АвтоВАЗе новинку считают нишевой моделью, которая будет работать на имидж, а не на объем. По прогнозам компании, на версию Drive Active будет приходиться около 2% в продажах седанов Lada Granta. В "ТрансТехСервис" также считают, что это будут штучные продажи, при том что у новой версии "Гранты" в данном классе нет конкурентов.

"Lada Granta Drive Active обладает динамичным внешним видом и демократичной ценой. Поэтому появление "драйверской" модификации привлечет новою целевую аудиторию молодого поколения людей, которые хотят выглядеть ярче, выделяться из потока автомобилей в городе и, конечно, ощутить драйв от вождения. Это, несомненно, должно увеличить спрос на семейство Lada Granta", - комментирует Роман Рассказов.

Кстати, продажи "заряженного" седана Lada Vesta Sport, который вышел на рынок в феврале этого года, далеко не сразу начали набирать обороты. К примеру, в "ТрансТехСервис" на такую "Ладу" находится один покупатель за два месяца. При этом в данном сегменте предложение спортивных автомобилей также практически отсутствует. Недавно, в частности, компания Hyundai привезла в Россию "горячий" хэтчбек i30 N, но он стоит вдвое дороже "Весты" - от 2,2 млн рублей.

По словам Романа Рассказова, Lada Vesta Sport, как правило, приобретают люди, которые умеют считать деньги. Спрос и рыночные перспективы этой модели, учитывая цену, не вполне ясны. По сравнению с Lada Granta Drive Active "спортивная" Vesta отличается ценовым сегментом, что дает ей свою целевую аудиторию - людей старше возрастом, которым важно не только выделяться из дорожного потока внешним видом, но и в отдельных ситуациях показать преимущество динамическими характеристиками. При этом важным отличием от самостоятельно "прокаченной" Lada является наличие заводской гарантии и законность всех переделок.