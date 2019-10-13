Эрдоган рассказал о зоне безопасности, которую Турция хочет создать в Сирии

Турция намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории Сирии. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход военной операции "Источник мира", которую его вооруженные силы начали на минувшей неделе на севере Сирии.

Эрдоган подтвердил сообщения прессы о взятии вооруженными силами Турции города Рас-эль-Айн, а также сообщил об окружении города Эт-Телль-эль-Абьяд.

По его словам, за минувшие пять дней с начала операции на севере Сирии было ликвидировано 490 террористов. Ее целью Анкара называет создание зоны безопасности у своих границ, зачищенной от террористов группировки ДАИШ (запрещена в РФ) и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана.