Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии

Между Москвой и Анкарой не возникло проблем из-за проведения турецкими военными операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, встретившийся в воскресенье с главными редакторами местных СМИ.

По его словам, действия Анкары не противоречат тем договоренностям, которые были достигнуты между сторонами в Сочи, Анкаре и Тегеране. Эрдоган заверил, что "с Россией проблем нет", а "если они появляются", то лидеры двух стран в течение суток связываются по телефону и "совместно предпринимают шаги".

Напомним, Турция с 9 октября проводит на севере Сирии военную операцию. Ее целью Анкара называет создание приграничной буферной зоны на сирийской территории, которую турецкие военные должны зачистить от отрядов самообороны курдов и экстремистских группировок.