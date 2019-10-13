Фернандес и Жирков не попали в основной состав сборной

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на отборочный матч Евро-2020 против команды Кипра. Игра состоится на стадионе ГСП в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

В число 11 игроков, которые начнут матч с первых минут, ожидаемо не попал Марио Фернандес. Армеец испытывает проблемы со здоровьем, а предматчевую тренировку он пропустил. В итоге тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Фернандеса. На правом фланге обороны его заменит Сергей Петров из "Краснодара". Что же касается другого игрока, чье состояние здоровья вызывало вопросы - речь о Дмитрии Баринове - то он также не успел до конца восстановиться. Вместо него в опорной зоне сыграет Ильзат Ахметов. Баринов и Фернандес в итоге не вошли даже в заявку на игру, то есть появиться на поле не смогут ни при каких раскладах.

Третья замена в составе, если сравнивать с матчем против Шотландии, касается левого фланга полузащиты. Здесь сыграет Денис Черышев, который в "Лужниках" выходил на замену. Юрий Жирков, соответственно, остался в запасе.

Ну а полностью состав сборной России выглядит так:

Вратарь: Гилерме

Защитники: Кудряшов, Джикия, Семенов, Петров

Полузащитники: Черышев, Головин, Ахметов, Оздоев, Ионов

Нападающий: Дзюба

Напомним, что сборной России для того, чтобы гарантировать себе выход в финальную часть Евро-2020, нужно заработать на Кипре хотя бы одно очко, то есть сыграть вничью.