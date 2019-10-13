Медведев отметил высокое качество продукции российского АПК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, который отмечается в этом году 13 октября.

"Ваша профессия заслуженно пользуется особым уважением. Вы работаете в самых непростых условиях, часто - без выходных, в любую погоду. И всегда подходите к делу ответственно, добросовестно, вкладывая в него все силы и душу", - отметил он.

Благодаря их труду, заявил глава правительства, Россия является мощной аграрной державой, а высококачественное российское продовольствие широко востребовано даже за рубежом.

Медведев пообещал, что правительство продолжит оказывать аграриям серьезную поддержку. Это необходимо для внедрения современных биотехнологий, совершенствования системы агрологистики, увеличения экспорта сельхозпродукции, строительства на селе жилья и дорог.

"От этого напрямую зависит успешное развитие агропромышленного комплекса, укрепление продовольственной безопасности страны, а значит - здоровье и благополучие миллионов людей", - говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее на этой неделе премьер-министр принял участие в открытии выставки "Золотая осень".