Песков назвал причину отдыха Путина в России

О том, почему президент России Владимир Путин отдыхает на Родине, а не за рубежом, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Путин. Кремль".

Глава государства недавно провел время в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают", - пояснил Песков.

"Президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания", - также сказал представитель Кремля. "И это не прекращается ни днем, ни ночью", - добавил он.

Рассказал Песков и о том, что дальше происходит с грибами, которые собирает президент. "Как все нормальные люди - собирают грибы, потом их едят", - заметил он. "Там же и рыбалка была, после рыбалки потом, естественно, эту рыбу едят", - также пояснил пресс-секретарь президента.