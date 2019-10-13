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13.10.2019 18:07
Рубрика: Происшествия

Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки

Текст: Игорь Дунаевский

Президент Израиля Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать израильскую гражданку Нааму Иссасхар, приговоренную к тюремному заключению за контрабанду гашиша. Об этом Ривлин сообщил в воскресенье в своем Twitter, где он разместил копию письма в адрес Кремля.

Фото: JACK GUEZ / AFP
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Ривлин признал, что "Наама совершила серьезную ошибку", но, сославшись на "особые обстоятельства дела", попросил Путина лично вмешаться и помиловать ее, поскольку "длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь".

Ранее Химкинский городской суд Московской области приговорил 25-летнюю Нааму Иссасхар, которая имеет гражданство Израиля и США, к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере. При задержании 9 апреля в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево у нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который внесен в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Происшествия Правосудие Суд В мире Ближний Восток Израиль
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