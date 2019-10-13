В Северной Осетии завершился фестиваль "Мариинский - Владикавказ"

Фестиваль, рожденный мощной волей и необъятным темпераментом Валерия Гергиева, пока еще очень молод, так как появился во Владикавказе лишь после того, как три года назад Музыкальный театр с шестидесятилетней историей стал Северокавказским филиалом Мариинского театра (Мариинка-5). Но в лаконичной фестивальной афише в этом году были представлены все жанры музыкальной классики.

В программе форума было и выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, и лауреатов XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, а также гастроли Театра балета им. Леонида Якобсона со спектаклем "Жизель", концертное исполнение опер, что никогда еще не звучали на этой сцене, "Богема" Пуччини и "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси, полномасштабная премьера которой будет в Петербурге в конце октября. И самое ответственное название для Владикавказской труппы - опера Верди "Аида" - премьера, сделанная силами театра для репертуарного показа.

Режиссер Алексей Степанюк, опытный мастер, чьи "Аиды" есть на всех Мариинских сценах - и в Петербурге, и во Владивостоке, в данном случае поставил традиционный спектакль: золото, пирамиды и прочая привычная эфиопско-египетская атрибутика нильской цивилизации (сценография в оперном формате режиссера, художник по костюмам Варвара Евчук), но только на первый взгляд. Вдруг на авансцене появляется маленькая белокурая девочка, как ангельский символ надежды, играющая с негритянским пупсом, но в музейную картину африканской империи неожиданно вторгается кинохроника времен итальянского фашизма. Жесткая аллегория читается как напоминание о Второй итало-абиссинской войне, в результате которой Эфиопия оказалась аннексирована Италией. И в финале спектакля дитя в белом платьице превращается в красивую женщину в траурном черном наряде с вуалеткой - Амнерис, исполняющую последние, поминальные фразы...

По случаю фестиваля исполнительский состав был усилен петербургскими солистами - Мария Баянкина (Аида), Эдем Умеров (Амонасро), Павел Шмулевич (Рамфис), и артистами, что занимаются в Академии молодых оперных певцов Мариинского театра - Анна Матис (Амнерис), Юрий Евчук (царь Египта), Виталий Дудкин (Радамес), а за дирижерским пультом - Леонид Корчмар. Но одни из самых сложных партий оперного репертуара поддались не всем певцам, некоторые были совсем не готовы к решению задач, заложенных в вердиевской партитуре, и оркестр не всегда был способен прийти им на помощь.

Создать актерски интересные и музыкально точные, эмоционально запоминающиеся образы получилось у Марии Баянкиной и Эдема Умерова. Дуэт отца и дочери стал самой запоминающейся сценой спектакля для публики, что, судя по скромной заполняемости красивого зала "сталинского ампира", только учится любить и ценить оперное искусство.