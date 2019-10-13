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13.10.2019 16:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Астраханец прыгнул на скакалке 14 тысяч раз и побил мировой рекорд

Текст: Наталья Коротченко
21-летний Алексей Коломин из Астрахани за 60 минут совершил 14 тысяч 207 прыжков на скакалке, фактически побив мировой результат, установленный в 2015 году американцем Петером Нестлером.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Подсчет прыжков вели представители региональной федерации роуп скипинга (официальное название прыжков через скакалку). Эти данные вместе с фото и видеозаписями события сегодня направят в международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд", чтобы официально зафиксировать результат.

- Пока эти данные можно считать предварительными, но мы уверены, что их зачтут, так как все необходимые требования соблюдены, рекорд поставлен,  - уверена тренер Алексея Ирина Янкевич.

Фото: iStock
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За сенсационным событием, состоявшемся в одном и торговых центров, наблюдали сотни горожан.

- Я готовился семь месяцев, тренировался каждый день: делал подходы по десять минут, по двадцать. Сказать честно, целый час ни разу не прыгал, сегодня - это первый раз, но я знал, что смогу, - рассказал после прыжкового рекорда корреспонденту "РГ" Алексей Коломин.

Алексей больше года занимается роуп скипингом. В прошлом мае спортсмен стал чемпионом страны по этому виду спорта, а в декабре попал в Книгу рекордов России, попрыгав за час через скакалку 11 тысяч 745 раз. Алексей учится на третьем курсе факультета физкультуры АГУ и преподает легкую атлетику в детской секции культурно-спортивного центра "Виктория".

- Мы в Алексея все верили! - рассказала замдиректора центра, олимпийская чемпионка по гандболу Эмилия Турей, - Это прекрасный вид спорта - скакалка - она же из детства, им может заниматься любой человек и где угодно: дома или на улице. И все, кто пришел сегодня наблюдать за рекордом Алексея воочию убедились, каких результатов можно в нем достичь. Думаю, теперь, желающих заниматься спортом будет больше.

Спорт Спорт Виды спорта Легкая атлетика Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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