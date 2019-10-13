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13.10.2019 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости
Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости

Задержанные прошлой осенью в Керченском проливе за нарушение российской границы три корабля ВМС Украины возможно было бы вернуть украинской стороне как жест "доброй воли" в обмен, например, на российские суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин". Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России, адвокат Александр Молохов.

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- Корабли как вещественные доказательства по российскому уголовному делу, по моему личному мнению как адвоката, теоретически можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин", тем более что на Украине сейчас тоже возбуждено уголовное дело по факту провокации, организованной экс-президентом Петром Порошенко перед выборами в рамках так называемого Керченского инцидента, - отметил он.

Молохов также выразил убеждение в том, что незаконное задержание крымского сейнера "Норд" необходимо обжаловать в Морском трибунале в Гамбурге.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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- Необходимо также провести Общественный трибунал по Керченскому инциденту, в ходе которого будет разоблачена предвыборная провокация Порошенко, - добавил глава рабочей группы.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что задержанные украинские корабли будут возвращены в ближайшее время.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом украинские военные корабли опасно маневрировали, отказываясь подчиняться законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

В связи с так называемым Керченским инцидентом в мае Госбюро расследований Украины возбудило против Порошенко уголовное дело о госизмене.

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