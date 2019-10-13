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13.10.2019 10:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге проходят выборы места под строительство храма

Текст: Наталия Швабауэр
В Екатеринбурге сегодня, 13 октября, выбирают место под храм Святой Екатерины. Опросные пункты в городе открылись в 8 утра. По словам председателя муниципальной избирательной комиссии Вадима Антошина, всего их 51. На каждом организовано видеонаблюдение, камеры направлены на ящик для голосования. Онлайн-трансляцию с места можно посмотреть на портале городской администрации. Порог явки (10 тысяч проголосовавших) был превышен уже к 10 утра.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участвовать в опросе могут только совершеннолетние, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. Горожане выбирают из двух площадок под строительство храма: на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом. За процессом наблюдают 182 волонтера от 12 общественных организаций, все тоже с местной пропиской.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Логика проста: вопрос внутригородской, непосредственно местных жителей волнует, как все пройдет, какое решение примут в результате, поэтому во всех процедурах должны участвовать они, - пояснил Антошин. - Агитация на пунктах опроса не запрещена, это не выборы, но мы сами как члены комиссии от нее воздержимся, как и те, кто выдают опросные листы. Просим об этом и наблюдателей.

На проведение экзитполов заявились две организации, в том числе "Центр общественных инициатив".

- Такой опрос в Екатеринбурге проводится впервые в истории современной России. Нам как экспертам интересно в нем участвовать. Мы не аффилированы ни со сторонниками храма, ни с защитниками сквера, на нас не влияют госструктуры. Уверяем, что результаты будут максимально объективными с учетом коэффициента погрешности, - говорит Андрей Пономарев, представитель организации.

Сведения о ходе голосования и явке каждые два часа выкладываются на порталах горизбиркома и горадминистрации. Выразить свою позицию екатеринбуржцы могут до 20 часов. Подсчет голосов начнется в полночь. Результаты опроса объявят 14 октября.

На 12:00 местного времени явка составила 2,58 процента. На 10-00 проголосовало 28 018 человек

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