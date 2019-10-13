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13.10.2019 00:08
Рубрика: Спорт

Сборная Италии обыграла греков и вышла на Евро-2020

Текст: Артур Нанян
Вслед за бельгийцами участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020 гарантировали себе итальянцы. Произошло это благодаря победе команды Роберто Манчини над Грецией (2:0).
Фото: REUTERS/Alberto Lingria Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Оба мяча хозяева забили уже во второй половине: сначала с пенальти отличился Жоржиньо, а окончательный счет установил Федерико Бернардески. К слову, судил этот матч россиянин Сергей Карасев.

После семи туров в активе итальянцев максимальное количество очков - 21. Ожесточенная борьба в этой группе развернется за вторую путевку на предстоящий турнир. На нее претендуют сразу три команды: Финляндия, Армения и Босния и Герцеговина. На данный момент предпочтительнее шансы у финнов, которые опережают ближайших конкурентов на два балла.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Обеспечить себе выход на Евро-2020 могла также Испания, но "красная фурия" упустила победу в гостевом матче с Норвегией, пропустив на 94-й минуте. Как итог - 1:1. Тем не менее, вряд ли у испанцев возникнут проблемы с путевкой на чемпионат Европы. Для этого им достаточно выиграть хотя бы в одном из трех оставшихся поединков - против Швеции, Мальты и Румынии.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: Дания - Швейцария - 1:0, Грузия - Ирландия - 0:0, Фарерские острова - Румыния - 0:3, Мальта - Швеция - 0:4, Лихтенштейн - Армения - 1:1.

Англия потерпела первое поражение в отборе к Евро-2020
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