Сборная Италии обыграла греков и вышла на Евро-2020

Оба мяча хозяева забили уже во второй половине: сначала с пенальти отличился Жоржиньо, а окончательный счет установил Федерико Бернардески. К слову, судил этот матч россиянин Сергей Карасев.

После семи туров в активе итальянцев максимальное количество очков - 21. Ожесточенная борьба в этой группе развернется за вторую путевку на предстоящий турнир. На нее претендуют сразу три команды: Финляндия, Армения и Босния и Герцеговина. На данный момент предпочтительнее шансы у финнов, которые опережают ближайших конкурентов на два балла.

Обеспечить себе выход на Евро-2020 могла также Испания, но "красная фурия" упустила победу в гостевом матче с Норвегией, пропустив на 94-й минуте. Как итог - 1:1. Тем не менее, вряд ли у испанцев возникнут проблемы с путевкой на чемпионат Европы. Для этого им достаточно выиграть хотя бы в одном из трех оставшихся поединков - против Швеции, Мальты и Румынии.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: Дания - Швейцария - 1:0, Грузия - Ирландия - 0:0, Фарерские острова - Румыния - 0:3, Мальта - Швеция - 0:4, Лихтенштейн - Армения - 1:1.