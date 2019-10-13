СМИ: В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Напомним, что речь идет не о сокращении действующих сотрудников, штат будет сокращен за счет "незамещенных" должностей начальствующего состава.

Штат ГИБДД сокращается для укрепления подразделений территориальных органов МВД по вопросам миграции. Дело в том, что количество сотрудников МВД строго регламентировано. При необходимости в каком-то подразделении увеличить количество сотрудников можно только переводом штатных единиц из одного подразделения в другое. Сейчас понадобилось усиление подразделений по вопросам миграции в связи с принятием поправок в Закон "О гражданстве Российской Федерации", вступивших в силу 29 марта.

При этом сокращаются, по сути, вакантные, то есть никем пока не занятые должности. Так, на 1 сентября некомплект в ГИБДД составлял чуть более 5 тысяч сотрудников. Пожертвовать двумя тысячами вакансий - не страшно.

Количество сотрудников и вакансий в ГИБДД сокращается не в первый раз. Глобальное сокращение произошло в начале прошлого года, когда службу сократили сразу на 10 тысяч мест. Пять тысяч удалось закрыть благодаря свободным вакансиям. А пять тысяч сотрудников переводили в другие подразделения полиции.