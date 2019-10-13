США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии

США спешно выводят своих военных из Сирии, опасаясь, что те попадут под огонь турецкой армии, ведущей наступление на севере арабской республики.

Глава Пентагона Марк Эспер в воскресенье сообщил телеканалу CBS, что в ближайшее время из района операции выведут еще около 1 тысячи американских военнослужащих.

По его словам, в противном случае они "могут оказаться между двумя наступающими армиями", что было бы "ужасной ситуацией". Такой прогноз в Пентагоне сделали на основе новых данных, согласно которым Турция может расширить зону своей военной операции в Сирии по южному и западному направлениям. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе 50 американских военных из района проведения турецкой операции в Сирии.

Газета The Washington Post сообщила, что турецкая артиллерия, по мнению Вашингтона, умышленно обстреляла позиции американских военных на севере Сирии. Речь шла об инциденте, который произошел 11 октября в районе города Кобани в сирийской провинции Ракка.