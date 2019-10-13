WP: Военные Турции намеренно открыли огонь по военным США в Сирии

По их мнению, Анкара таким образом стремилась оттеснить американцев дальше от турецко-сирийской границы. Источники газеты утверждают, что ситуация была куда более опасной, чем это пытались представить на официальном уровне. Обстрел велся 155-миллиметровыми снарядами. При этом отмечается, что Пентагон передавал Анкаре сведения о дислокации своих военных в Сирии. Поэтому огонь по их позициям не мог быть случайным, а, очевидно, носил "предупредительный характер".

Напомним, на прошлой неделе Турция начала военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить оттуда отряды курдов, которые на протяжении последних лет были в этом районе союзниками США в операциях против террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ - РГ).