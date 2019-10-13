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Рубрика: В мире

WP: Военные Турции намеренно открыли огонь по военным США в Сирии

Текст: Игорь Дунаевский
Турецкая артиллерия могла умышленно открыть огонь по позициям американцев в районе сирийского города Кобани. Такую оценку инцидента, который произошел 11 октября, газете The Washington Post дали несколько источников в Пентагоне. Напомним, США и Турция являются партнерами по НАТО.
Фото: REUTERS/Murad Sezer Фото: REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer

По их мнению, Анкара таким образом стремилась оттеснить американцев дальше от турецко-сирийской границы. Источники газеты утверждают, что ситуация была куда более опасной, чем это пытались представить на официальном уровне. Обстрел велся 155-миллиметровыми снарядами. При этом отмечается, что Пентагон передавал Анкаре сведения о дислокации своих военных в Сирии. Поэтому огонь по их позициям не мог быть случайным, а, очевидно, носил "предупредительный характер".

Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Напомним, на прошлой неделе Турция начала военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить оттуда отряды курдов, которые на протяжении последних лет были в этом районе союзниками США в операциях против террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ - РГ).

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