220 тонный белорусский самосвал признан самым престижным на внешнем рынке

Самым востребованном на внешнем рынке признан в текущем году 220-тонный самосвал, сообщили в пресс-центре предприятия, уточнив, что Белорусский завод значительно расширил за девять месяцев 2019 года свою линейку выпускаемой техники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре предприятия.

На рынок, в соответствии с требованиями заказчика и c учетом мест, где машины будут работать, пояснили БЕЛТА, выведены новые модели и модификации. Среди них агентство называет БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн, 90-тонные БЕЛАЗ-7558С с электроприводом переменного тока и БЕЛАЗ-7558В с системой управления электромеханической трансмиссией. В списки новинок включены 180-тонный БЕЛАЗ-75182 с двигателем Сummins, БЕЛАЗ-75440 грузоподъемностью 32 тонн и тягач-буксировщик БЕЛАЗ-74473 на базе карьерного самосвала БЕЛАЗ-75473.

Кстати, лидирующие позиции сохраняют в общем объеме отгрузки и 110-130-тонные карьерные самосвалы и 220-240-тонники. За ними, согласно статистике, следуют 90- и 55-60-тонники, на которые приходится по 12 процентов продаж. А суммарная доля машин данных классов грузоподъемности составила почти 80 процентов.

Мировой горнодобывающий рынок, по оценке экспертов автозавода, стремится к увеличению показателей эксплуатируемых карьерных самосвалов. Средняя грузоподъемность с начала года, по их данным, составила 128 тонн, а за аналогичный период прошлого года почти на десять тонн меньше.

Как уже информировал "СОЮЗ", управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" считается крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.