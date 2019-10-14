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14.10.2019 00:35
Рубрика: Спорт

Александр Головин: "Наша победа на Евро - такое действительно возможно"

Текст: Илья Зубко (Никосия)
Полузащитник сборной России Александр Головин стал одним из главных творцов победы над Кипром (5:0), которая вывела команду на Евро-2020. Головин забил один из мячей, а после игры подтвердил слова Станислава Черчесова о том, что на чемпионат Европы россияне поедут с глобальной задачей его выиграть.
Костакис Артиматас, Александр Головин, Алексей Ионов и Матия Шполярич в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Костакис Артиматас, Александр Головин, Алексей Ионов и Матия Шполярич в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Костакис Артиматас, Александр Головин, Алексей Ионов и Матия Шполярич в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Какие эмоции преобладают сейчас?

Александр Головин: Эмоции положительные. Была задача выйти на Евро, мы ее выполнили. Теперь будем готовиться к матчу с Бельгией, потому что это очень сильный соперник. И нам нужно для себя в первую очередь хорошо в нем сыграть. И посмотреть на свой уровень на фоне такой сборной.

Шотландия и Кипр казались серьезными соперниками, а в итоге такие крупные победы. Как так получилось?

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Александр Головин: Мы хорошо готовились, смотрели и искали их слабые места, изучали расположение на поле. Все выполнили свою работу, поэтому так произошло.

Есть уверенность, что удастся навязать борьбу Бельгии?

Александр Головин: Конечно есть. Тем более что мы играем дома. Мы хотим только победы в этом матче. Потому что это будет проверка.

Черчесов впервые сказал, что глобальная задача - выиграть чемпионат Европы. Как вам такие разговоры?

Александр Головин: После чемпионата мира, думаю, такое возможно. Без шуток об этом думает и вся команда. Ментально мы к этому готовы. Тем более, не сомневаюсь, будет и хорошая подготовка. В любом случае, когда ты приезжаешь на такой турнир, ты хочешь его выиграть, а не просто выйти из группы.

Что было в раздевалке после матча? Говорят, никаких особых празднований не было.

Александр Головин: У нас была задача, к которой мы постепенно шли, побеждая. Один раз сильно оступились с Бельгией, но мы понимали, что сегодня не должны никак проигрывать, потому что даже ничья нас выведет на Евро. Поэтому так спокойно отреагировали. Ничего глобального точно не произошло.

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