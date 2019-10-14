Артем Дзюба: "Буду безумно горд, если обойду по голам Кержакова"

Артем, первые эмоции от выхода на чемпионат Европы?

Артем Дзюба: Радость конечно же. Есть небольшая усталость, но и удовлетворение от выполненной задачи. Спасибо огромное болельщикам, мы играли как будто дома. Крутая атмосфера, много наших. Победили уверенно, качественно. Теперь интересный матч предстоит с бельгийцами - проверим себя.

После удаления у киприотов болельщики стали освистывать Сергея Петрова, на котором сфолили. Это подзадоривало вас?

Артем Дзюба: Это нормальные эмоции болельщиков. Просто они не видели ногу Петрова. Там чистейшая красная карточка. Не возникало ни у кого никаких вопросов.

Черчесов сказал, и не в шутку, что главная задача - выиграть чемпионат Европы. Как команда на это смотрит?

Артем Дзюба: Если Саламыч сказал, значит, так и должно быть. Будем бороться, постараемся. Сейчас я не хочу забегать вперед. Давайте спокойно порадуемся тому, что мы вышли. К тому же у нас две игры в отборочном цикле. С бельгийцами уже будет матч похожий на то, что будет происходить на чемпионате Европы. Интересно будет сыграть с этой командой. Азар уже сказал, что они хотят набрать 30 очков в отборе. Хотим постараться это испортить.

Зачем вы постоянно отдавали мяч партнерам, хотя претендуете за звание лучшего бомбардира отборочного цикла?

Артем Дзюба: Вот такой я великодушный (улыбается). У меня бывает такой момент, когда партнер в более выгодной позиции. Поэтому я немножко ругался. Говорил, почему я вам качу, а вы мне не катите. Но это нормально. Хорошая атмосфера в команде, а значит придут и голы.

Почему все время низом били, не давали вам высокие подачи?

Артем Дзюба: Я искренне не понимаю. Испытывают меня. Поэтому я седой уже. Спасибо пацанам (улыбается). Ты чувствуешь, когда переигрываешь вверху, и когда низом "стреляют"… Но так бывает, ничего страшного.

К гонке за звание лучшего бомбардира в истории сборной России как относитесь?

Артем Дзюба: Если я скажу, что об этом не думал, то наверное слукавлю как минимум. Но чтобы меня прямо трясет от этого, и я буду бить с любых позиций - вы же видите, это не мой случай. Я отдам партнеру всегда. Если получится стать лучшим, буду безумно горд. Помню, когда только начинал, и Саша (Кержаков - прим. авт.) сказал: "Ты хоть Реброва с Лодыгиным (оба вратари - прим. авт.) обогнал - уже хорошо". Я это запомнил (улыбается). Постараюсь. Время есть еще, дай бог здоровья. Я очень уважительно отношусь к нашей команде, люблю нашу атмосферу, тренерский штаб. Мне кажется, мы сейчас такая единая сила, кулак. Это единение между собой, с болельщиками - его нельзя растерять. Мы поймали такую хорошую гармонию, друг друга ценим и уважаем. А те люди, которые кричат, что у нас слабая группа - это все от лукавого. Мы на это не обращаем внимания. Мы выполняем установку, бьемся, сражаемся. Что еще надо? Раньше, как мне кажется, мы киприотов так уверенно не обыгрывали.

Перед чемпионатом мира вас ругали, называли самым слабым поколением. Теперь называют лучшей сборной в истории...

Артем Дзюба: Это наша страна, я всегда об этом говорил. Из крайности в крайность. Но, как говорил мой папа, время - главный судья. Не могу сказать, лучшая или нет. Но у нас есть шанс показать, что мы лучшие, на чемпионате Европы. И чего-то добиться. Раз мы в четвертьфинал чемпионата мира смогли попасть и на равных играли с Хорватией, значит он есть. Хорошо, что у нас появился команда.

Вы бы хотели 31-й мяч за сборную (у рекордсмена Кержакова 30 мячей - прим. авт.) забить в финале чемпионата Европы?

Артем Дзюба: Если честно, я не расстроюсь, если РФС организует матч с Камбоджей, и это произойдет там (смеется). Я продолжаю настаивать на Камбодже, Йемене, кто еще там. Мне непринципиально. Но самое главное - команда. Если будешь постоянно думать, как забить гол, то никогда не забьешь. Хотел бы кстати отметить вратаря сборной Кипра, который на замену вышел. Очень сильный парень. Он предложил поменяться майками. Я вообще не любитель этого дела, но тут дрогнул. Потому что три сейва, которые он сделал - в первом тайме у Черышева, а во втором у Ионова и у меня - это очень классно.