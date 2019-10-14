Артем Дзюба: "Буду безумно горд, если обойду по голам Кержакова"

Новости

Во Флориде один человек получил ранения при стрельбе в торговом центре 01:56
Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера 13.10.2019
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общем зачете на ЧМ 13.10.2019
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии 13.10.2019
СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции 13.10.2019
Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго 13.10.2019
Из Невы выловили енотовидную собаку 13.10.2019
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей 13.10.2019
Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки 13.10.2019
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек 13.10.2019
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы 13.10.2019
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований 13.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии 13.10.2019
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты могут стать ядовитыми 13.10.2019
Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака 13.10.2019
В Бельгии открыли мемориал памяти советских партизан 13.10.2019
Эрдоган рассказал о зоне безопасности, которую Турция хочет создать в Сирии 13.10.2019
Песков назвал причину отдыха Путина в России 13.10.2019
Вице-мисс "Краса России" рассказала о самочувствии после ДТП 13.10.2019
Mazda CX-9 и Hyundai Santa Fe. Сравнительный тест семейных кроссоверов 13.10.2019
Крупнейшее в истории судно "протиснулось" через Коринфский канал 13.10.2019
Брат Пабло Эскобара отсудил сайт покойного наркобарона 13.10.2019
Путин передал слова поддержки близким погибших от тайфуна в Японии 13.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14.10.2019 01:22
Рубрика: Спорт

Артем Дзюба: "Буду безумно горд, если обойду по голам Кержакова"

Текст: Илья Зубко (Никосия)
Капитан сборной России в матче с Кипром (5:0) был, как всегда неудержим. Забил гол, отдавал отличные передачи партнерам. А после игры был не менее красноречив в смешанной зоне, где наговорил массу интересного.
Артем Дзюба бьет по воротам в матче между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Артем Дзюба бьет по воротам в матче между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Артем Дзюба бьет по воротам в матче между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Артем, первые эмоции от выхода на чемпионат Европы?

Артем Дзюба: Радость конечно же. Есть небольшая усталость, но и удовлетворение от выполненной задачи. Спасибо огромное болельщикам, мы играли как будто дома. Крутая атмосфера, много наших. Победили уверенно, качественно. Теперь интересный матч предстоит с бельгийцами - проверим себя.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Черчесов: "Праздновать надо, когда кубок в руках или медаль на шее"

После удаления у киприотов болельщики стали освистывать Сергея Петрова, на котором сфолили. Это подзадоривало вас?

Артем Дзюба: Это нормальные эмоции болельщиков. Просто они не видели ногу Петрова. Там чистейшая красная карточка. Не возникало ни у кого никаких вопросов.

Черчесов сказал, и не в шутку, что главная задача - выиграть чемпионат Европы. Как команда на это смотрит?

Артем Дзюба: Если Саламыч сказал, значит, так и должно быть. Будем бороться, постараемся. Сейчас я не хочу забегать вперед. Давайте спокойно порадуемся тому, что мы вышли. К тому же у нас две игры в отборочном цикле. С бельгийцами уже будет матч похожий на то, что будет происходить на чемпионате Европы. Интересно будет сыграть с этой командой. Азар уже сказал, что они хотят набрать 30 очков в отборе. Хотим постараться это испортить.

Зачем вы постоянно отдавали мяч партнерам, хотя претендуете за звание лучшего бомбардира отборочного цикла?

Артем Дзюба: Вот такой я великодушный (улыбается). У меня бывает такой момент, когда партнер в более выгодной позиции. Поэтому я немножко ругался. Говорил, почему я вам качу, а вы мне не катите. Но это нормально. Хорошая атмосфера в команде, а значит придут и голы.

Почему все время низом били, не давали вам высокие подачи?

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Денис Черышев: "Мне нужен был такой матч за сборную"

Артем Дзюба: Я искренне не понимаю. Испытывают меня. Поэтому я седой уже. Спасибо пацанам (улыбается). Ты чувствуешь, когда переигрываешь вверху, и когда низом "стреляют"… Но так бывает, ничего страшного.

К гонке за звание лучшего бомбардира в истории сборной России как относитесь?

Артем Дзюба: Если я скажу, что об этом не думал, то наверное слукавлю как минимум. Но чтобы меня прямо трясет от этого, и я буду бить с любых позиций - вы же видите, это не мой случай. Я отдам партнеру всегда. Если получится стать лучшим, буду безумно горд. Помню, когда только начинал, и Саша (Кержаков - прим. авт.) сказал: "Ты хоть Реброва с Лодыгиным (оба вратари - прим. авт.) обогнал - уже хорошо". Я это запомнил (улыбается). Постараюсь. Время есть еще, дай бог здоровья. Я очень уважительно отношусь к нашей команде, люблю нашу атмосферу, тренерский штаб. Мне кажется, мы сейчас такая единая сила, кулак. Это единение между собой, с болельщиками - его нельзя растерять. Мы поймали такую хорошую гармонию, друг друга ценим и уважаем. А те люди, которые кричат, что у нас слабая группа - это все от лукавого. Мы на это не обращаем внимания. Мы выполняем установку, бьемся, сражаемся. Что еще надо? Раньше, как мне кажется, мы киприотов так уверенно не обыгрывали.

Перед чемпионатом мира вас ругали, называли самым слабым поколением. Теперь называют лучшей сборной в истории...

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Александр Головин: "Наша победа на Евро - такое действительно возможно"

Артем Дзюба: Это наша страна, я всегда об этом говорил. Из крайности в крайность. Но, как говорил мой папа, время - главный судья. Не могу сказать, лучшая или нет. Но у нас есть шанс показать, что мы лучшие, на чемпионате Европы. И чего-то добиться. Раз мы в четвертьфинал чемпионата мира смогли попасть и на равных играли с Хорватией, значит он есть. Хорошо, что у нас появился команда.

Вы бы хотели 31-й мяч за сборную (у рекордсмена Кержакова 30 мячей - прим. авт.) забить в финале чемпионата Европы?

Артем Дзюба: Если честно, я не расстроюсь, если РФС организует матч с Камбоджей, и это произойдет там (смеется). Я продолжаю настаивать на Камбодже, Йемене, кто еще там. Мне непринципиально. Но самое главное - команда. Если будешь постоянно думать, как забить гол, то никогда не забьешь. Хотел бы кстати отметить вратаря сборной Кипра, который на замену вышел. Очень сильный парень. Он предложил поменяться майками. Я вообще не любитель этого дела, но тут дрогнул. Потому что три сейва, которые он сделал - в первом тайме у Черышева, а во втором у Ионова и у меня - это очень классно.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спорт Футбол Игроки и тренеры Чемпионат Европы по футболу - 2020 РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США