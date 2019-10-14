"Бронетранспортер из будущего". Маск рассказал о внешности пикапа Tesla

Cybertruck - именно так назвал первый пикап компании Tesla Илон Маск. По его словам, этот автомобиль будет похож на "бронетранспортер из будущего".

"Наш "Кибертрак" не похож ни на одну из тех машин, изображения которых сейчас гуляют по Сети. Он скорее выглядит как бронетранспортер из будущего", - отметил бизнесмен в Twitter.

Не так давно он заявлял, что пикап будет похож на футуристический автомобиль из фильма "Бегущий по лезвию" и называл будущую модель "невероятной и потрясающей".

Пикап получит полный привод и два электродвигателя, которые будут выдавать "сумасшедший" крутящий момент. Пробег на одной зарядке составит от 640 до 800 км.

После выхода на рынок новинка будет стоить около 49 тысяч долларов, но компания постарается сделать ценник еще ниже, чтобы возможность приобрести пикап была у разных покупателей.

Премьера автомобиля должна состояться до конца этого года.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в электрокарах Tesla появятся рингтоны для сигнала. Также стало известно, что компания Илона Маска установила новый рекорд продаж.