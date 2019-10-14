Черчесов: "Праздновать надо, когда кубок в руках или медаль на шее"

Какие впечатления от игры?

Станислав Черчесов: Задача выхода решена. Доволен, как команда отнеслась к игре. Есть чисто технические вопросы, которые даже после такого матча нам надо будет разобрать, чтобы их нивелировать. Сегодня у нас было два дебютанта - Караваев и Бакаев. Всех с победой.

Главная задача теперь - побороться с Бельгией за первое место?

Станислав Черчесов: Главная задача - выиграть чемпионат Европы. Есть локальные цели, есть глобальные. У нас теперь задача с бельгийцами дома сыграть, потому что три очка разницы. Мы боремся с ними за первое место. Не надо забывать, что есть жеребьевка, где места в корзинах будут распределены. В первых - те, кто займет первые места, плюс два лучших вторых. Сегодня мы с французами по-моему, в числе двух первых лучших, но у них разница мячей лучше. Любые нюансы надо нам учитывать. Закончим группу, будем ждать жеребьевки и оттуда исходить. Кто нам попал, как команду готовить, какие футболисты нужны именно для этих соперников. Вопросов всегда куча.

Вы руководили командой на чемпионате мира, сейчас повезете на Евро, то есть два крупных турнира подряд. Это уникальное достижение. Чувствуете величие момента?

Станислав Черчесов: Абсолютно нет. Есть рабочий момент. Сегодня я главный тренер сборной и мы с командой делаем максимум, чтобы свои задачи решать. Вот и все.

Что почувствовали, когда раздался финальный свисток?

Станислав Черчесов: Ничего не почувствовал. Дал интервью телевидению и пошел праздновать с ребятами, хлопать зрителям.

То есть как будничный эпизод восприняли?

Станислав Черчесов: Для нас - да. Потому что это первый шаг к следующему шагу. Праздновать можно, когда кубок в руках или медаль на шее, а все остальное - так, лирика.

Команда сегодня много мельчила, доводила мяч до верного, Вам это понравилось? Или хотели бы, чтобы больше били по воротам?

Станислав Черчесов: Могу вам повторить то, что сказал перед игрой команде. Серьезные задачи без улыбок не решаются. Вот они так и сделали. Играли в футбол.

Стоит личная задача перед Дзюбой забить больше, чем израильтянин Захави и стать лучшим бомбардиром отборочного цикла?

Станислав Черчесов: Такой задачи у нас нет, но в подсознании, наверное, есть. Потому что команда играет, и он забивает. А если все брать на себя, то и игры не будет, и голов.

Перед чемпионатом мира писали, что это самая слабая сборная. Сейчас говорят, что это самая сильная сборная в истории…

Станислав Черчесов: Вы думаете, что я в это поверю? Я и тогда в это не верил, и сейчас не верю. Есть работа, которую надо делать. Есть команды, которые сильнее тебя, но с ними удобно играть. Так тоже бывает. Мы не самая сильная команда, самая сильная - Бельгия. Поэтому они на первом месте в рейтинге. Наша сила в том, что мы четко понимаем, кто мы, что мы и что умеем. А то, что мы не умеем, то не делаем. Это уже большой плюс. Если у тебя такие футболисты, значит, надо под них подстраиваться. А еще нет ни одного равнодушного человека, и его никогда у нас в команде не будет, ни секунды.

После домашнего матча с Кипром в июне вы говорили, что хотели бы, чтобы команда играла разнообразнее в атаке. Удается?

Станислав Черчесов: Подвижки есть, вы это сами видите. Мы же не любители и не болельщики. Мы просто оцениваем соперника. Если с бельгийцами такие же комбинации будут проходить, я вам скажу, что шаг вперед мы сделали. На том уровне можно сравнить. А при всем уважении к Кипру и компании, наверное, нам рано об этом думать. Подтвердить надо именно с топ-сборной. Мы это прекрасно понимаем и уже говорим на эти темы.

Можно ли предположить, что с Сан-Марино мы увидим еще больше дебютантов?

Станислав Черчесов: Есть сборная, которая всегда должна быть максимально командой в любой игре. Мы специально ничего не делаем. Петрова мы не специально выпустили. Был бы Фернандес здоров и готов, он бы играл. Давайте дождемся Сан-Марино, потому что впереди еще с Бельгией игра. Мы не можем заранее говорить. Понятно, что надо кого-то встраивать, и мы это всегда делаем. Посмотрим.

Какую оценку можно выставить команде по итогам этих восьми матчей?

Станислав Черчесов: Оценки выставляете вы, а мы делаем свою работу. Но реальную оценку выставит только чемпионат Европы, а все остальное - так.

Было ощущение, что играли дома. Как вам поддержка?

Станислав Черчесов: Сегодня мы довольны результатом, как играли, и, самое главное, тем, что столько зрителей нас посетило. Огромное им за это спасибо. Никого специально не загонишь на стадион, если им это не интересно. Интерес у болельщиков есть. Мы его реально ценим и хотелось бы, чтобы эта невидимая связь не прерывалась. Мы должны проявлять свои лучшие качества, а болельщики - чувствовать нашу энергетику.