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14.10.2019 00:51
Рубрика: Спорт

Денис Черышев: "Мне нужен был такой матч за сборную"

Текст: Илья Зубко (Никосия)
Быстрый гол полузащитника Дениса Черышева предопределил разгромную победу сборной России над Кипром (5:0). В концовке хавбек "Валенсии" оформил дубль, в очередной раз доказав, что в сборной при Черчесове он играет максимально продуктивно. После матча Черышев ответил на вопросы "РГ".
Денис Черышев радуется забитому голу в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Денис Черышев радуется забитому голу в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Денис Черышев радуется забитому голу в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Денис, вы стали главным героем матча - забили два мяча. Голодны были до игры? Давненько ведь с первых минут за сборную не играли?

Денис Черышев: Да, хотелось сыграть (улыбается). Нужен был такой матч за сборную. После травмы не находил себя, поэтому доволен, что так получилось. Но самое главное, что мы вышли на Евро, добились хорошего результата.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Собственно, результат во многом обеспечил ваш быстрый гол. Согласны?

Денис Черышев: Самое главное, что мы выполнили требования Станислава Саламовича. Он просил нас, чтобы мы прессинговали защитников. Получилось обокрасть, забить. А после гола играть стало намного легче.

Кипр на удивление легко разрывали. Подготовились так хорошо?

Денис Черышев: Мы настроились конкретно на этот матч. Он для нас был принципиальным. Но надо двигаться вперед. В Питере будет матч против Бельгии, которую нужно будет обязательно обыграть.

Чувствуете, что что-то историческое совершили?

Денис Черышев: Конечно, это хорошо, что мы вышли на Евро. Но всегда надо двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом.

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