Эрдоган заявил о согласовании с РФ дальнейшего хода операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва не будет возражать против расширения операции турецкой армии в северной Сирии на сирийский город Кобани, сообщает РИА Новости.

"…Мы знаем, что у РФ положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем. Мы ведем переговоры с РФ на военном, дипломатическом уровне", - приводит агентство слова турецкого лидера.

Вместе с тем, по словам Эрдогана, турецкие войска не планируют занимать Манбидж - еще один опорный пункт курдских вооруженных формирований на севере Сирии.

Напомним, что начиная с 9 октября Анкара проводит военную операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая рассматривается турецкой стороной в качестве террористической организации.

Ранее США объявили об отводе своих военнослужащих из региона, где ведутся боевые действия. Подразделения армии Сирийской арабской республики, напротив, выдвинулись в сторону наступающих турецких войск.