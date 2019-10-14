Испанский суд выдал новый ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордера на арест Карлеса Пучдемона, лидера каталонских сепаратистов и экс-главы женералитета Каталонии, сообщает 14 октября испанская газета El Pais.

Предписание арестовать политика выдано в связи с принятым решением верховного суда, согласно которому Пучдемон признан виновным в подстрекательстве к мятежу и растрате казенных средств.

Выданный ранее ордер на арест Пучдемона был отозван в июле 2018 года, когда Германия отказалась выдать каталонского политика.

В настоящее время Пучдемон вместе с несколькими сподвижниками находятся в Бельгии, в городе Ватерлоо.

Однако эксперты сомневаются, что Бельгия сразу согласится выдать каталонского политика, учитывая, что Пучдемон признан виновным только в Испании, а на остальной территории ЕС преступником не считается.

Ранее Верховный суд Испании вынес приговоры политикам, причастным к организации референдума о независимости в Каталонии, прошедшего осенью 2017 года. Девять человек получили от 9 до 13 лет тюрьмы, еще троим присудили 1,8 года поражения в правах, плюс в течение десяти месяцев они должны выплачивать штраф по 200 евро в день. Суд пришел к выводу, что эти трое выделили из регионального бюджета средства на проведение незаконного референдума и квалифицировал данное деяние как растрату.

Дело о незаконном референдуме составляет 493 тома.