Каждый четвертый курильщик в России нарушает антитабачный закон

Больше четверти курильщиков России нарушают антитабачный закон. Это показало исследование доцента департамента прикладной экономики НИУ "Высшая школа экономики" Людмилы Засимовой.

Даже если останется лишь 10% курильщиков, нарушающих антитабачный закон, это будет три миллиона человек. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В отчете по исследованию уточняется, что установленные в 2013 году правила, запрещающие курить в общественных местах - в кафе, ресторанах, ночных клубах, электричках, на детских площадках и прочих, нарушают 26 процентов курящих мужчин и 28 процентов курящих женщин.

Всего в стране курит каждый четвертый человек старше 15 лет. Причем "дымящих" мужчин почти половина - 47 процентов. Среди женщин показатель почти вчетверо ниже - меньше 14 процентов. Больше всего курящих среди людей 35-44 лет. Меньше - среди тех, кому меньше 65 лет.

Исследование показало, что чаще всего из запрещенных мест курящие встречаются в подъездах, лифтах и на лестничных площадках многоквартирных домов (о том, что видели их в течение последних 30 дней, рассказали 57 процентов опрошенных).

Чуть меньше - около 50 процентов респондентов - рассказали, что сталкивались с курением в ночных клубах и барах. Более 37 процентов отметили курение в кафе и ресторанах и примерно 21 процент - в офисах. Реже всего нарушение антитабачного запрета встречается в общественном транспорте, учреждениях здравоохранения и на спортивных площадках (6,5 процента). Больше четверти опрошенных, 27 процентов, из числа курящих признались, что за последние тридцать дней до опроса по крайней мере единожды сами нарушали законодательство. В основном они курили в офисе или в местах общего пользования многоквартирных домов.

Дмитрий Янин: Чтобы отучить людей курить вообще и в неположенных местах, нужно повышать акцизы на табачные изделия

Статистический анализ ответов показал, что среди нарушителей чаще всего встречаются люди в возрасте от 15 до 24 лет, а также те, кто выкуривают более 10 сигарет в день. Кстати, исследовательница выявила взаимосвязь между потреблением алкоголя и нарушением антитабачного законодательства. Выяснилось, что среди тех, кто употребляет алкогольные напитки регулярно, 46 процентов позволяют себе курить в неразрешенных местах. А у тех, кто его не пьет или пьет редко, доля нарушителей равна 20 процентам.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, в России курят 30 процентов взрослого населения (а это порядка 30 миллионов человек), а это вдвое больше, чем в среднем по миру. Так что неудивительно, что вероятность наткнуться на курильщиков в неположенном месте очень велика. И несмотря на принятый шесть лет назад антитабачный закон, Россия входит в пятерку самых курящих стран мира.

"Чтобы исправить ситуацию, нужно повышать акцизы на сигареты. Только эта мера не была реализована правительством России. А она, как показывает мировая практика, самая эффективная", - говорит Дмитрий Янин. И продолжает: на сегодняшний день акцизы на табачные изделия в России в четыре раза ниже, чем в таких "бедных" странах Европы, как Болгария или Румыния.

"Из-за низких акцизов минздраву не удается существенно скатить распространенность курения", - уточняет Янин. - Таким образом, даже если только десять процентов курильщиков будут нарушать антитабачное законодательство, это все равно будут три миллиона человек. И "отловить" их достаточно сложно".

Также, по его мнению, нужны меры, которые снизят популярность курения среди населения. Помимо повышения акцизов и соответственно стоимости сигарет к ним относится информационная работа, социальная реклама, рассказывающая о вреде сигарет и последствиях курения для жизни и здоровья. Сегодня у населения довольно высокая лояльность к табачному дыму и курильщикам, в том числе нарушающим антитабачное законодательство.