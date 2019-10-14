Китайцы запатентовали свою копию Toyota Land Cruiser 200

В открытой базе патентного бюро Китая обнаружился охранный документ на промышленный образец внедорожника Hengtian L4600. Факт довольно удивительный, ведь эта модель является копией японской Toyota Land Cruiser 200.

Hengtian L4600 пока только готовится к выходу на рынок, хотя первые фото предсерийных образцов модели появились еще в 2016 году (тогда ее называли Hengtian Yueli SUV). Начало выпуска автомобиля по неизвестной причине задержалось, но, по последней информации, он должен появиться в наличии у дилеров в ближайшие месяцы.

Фото: Патентные изображения Hengtian L4600

Как и предписано правилами патентования, документ на Hengtian L4600 проиллюстрирован изображениями автомобиля. Помимо картинок общего вида производитель добавил фото снизу.

Это очень интересная иллюстрация - благодаря ей можно убедиться, что по конфигурации лонжеронов и поперечин рамы, компоновке агрегатов, схеме рычагов подвески Hengtian L4600 действительно повторяет Land Cruiser 200.

Разница в размерах наверняка есть, но без чертежей под рукой ее не распознать. Впрочем, различие некоторых деталей все же видно - у "китайца" оригинальную форму имеет топливный бак и иначе проложены трубы выхлопной системы. Схема подвесок Hengtian L4600 - передняя независимая пружинная на поперечных рычагах, задняя - зависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости. То есть точно, как у "Ленд Крузера 200".

Фото: Патентные изображения Hengtian L4600

Ранее уже сообщалось, что конструкция шасси и силового каркаса кузова Hengtian L4600 базируется на Land Cruiser 200, однако наглядного доказательства до сих пор не было. Скорее всего, это пиратская копия, вряд ли китайцы покупали лицензию. Дизайн наружных панелей кузова у L4600 - полностью оригинальный. Решеткой радиатора "китаец" больше похож на младшего в семействе "Крузаков" - Prado.

Длина, ширина, высота L4600 составляют 5239, 2026 и 1932 мм соответственно, размер колесной базы - 2950 мм.

Под капот Hengtian L4600 будут устанавливать китайский мотор - 4,6-литровый бензиновый агрегат FT8VG46KH производства Futai Power Co., развивающий мощность 286 л.с. Его агрегатируют с автоматической коробкой передач (количество ступеней не уточняется). Салон будет в 5- и 7-местном исполнениях.

Ранее сообщалось, что в гамме L4600 могут использовать также моторы объемом 3,0 и 4,0 л и механическую коробку коробку передач. Кроме того, базовой версии внедорожника под капот пророчили 2,4-литровый агрегат Mitsubishi.

Фото: Патентные изображения Hengtian L4600

L4600 станет дешевой альтернативой Land Cruiser 200. Оригинальный LC200 для китайцев с 2008 по 2016 год выпускали на совместном заводе FAW-Toyota в Чанчуне, но локальную сборку прекратили из-за крайне низкого спроса. Сейчас "двухсотку" в Поднебесную завозят из Японии, чем обуславливается ее высокая цена (от 771 000 юаней, т. е. примерно 7,6 млн рублей).

Компания Hengtian Automobile основана в 2011 году, она владеет автомобильным заводом полного цикла мощностью 100 000 машин в год в городе Яань провинции Сычуань. До сих пор Hengtian специализировалась только на производстве пикапов, L4600 станет ее первой пассажирской машиной.

Фото: Патентные изображения Hengtian L4600