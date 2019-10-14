КНДР завершит строительство крупной турзоны в апреле 2020 года

Строительство крупной туристической зоны "Вонсан-Кальма", которая расположена на восточном побережье КНДР, завершится к апрелю следующего года.

В настоящий момент идет возведение второй очереди, которая будет сдана позже. Уже более года действует постоянный авиамаршрут, который связывает аэропорт Кальма с Пхеньяном. В самом Вонсане осуществляется реконструкция гостиниц, которые планируют ввести в эксплуатацию также в следующем году. Об этом корреспонденту "Российской газеты" во время поездки в Вонсан сообщили официальные представители правительственных структур Северной Кореи.

Как удалось лично удостовериться корреспонденту "РГ", за последние два года силуэт полуострова Кальма, который прикрывает от ветров один из главных портов восточного побережья КНДР - города Вонсан, радикально изменился. Вдоль побережья на протяжении четырех километров выстроились несколько десятков зданий высотой от 5 до 20 этажей.

Как пояснили сопровождавшие корреспондента "РГ" представители властей КНДР, это новая туристическая приморская зона "Вонсан-Кальма", возведение которой было начато по отдельному распоряжению лидера КНДР Ким Чен Ына. Комплекс включает в себя гостиницы, аквапарки, спортивные и развлекательные заведения, а также прочие объекты инфраструктуры.

"Ранее планировалось сдать комплекс уже к октябрю этого года, но затем наш лидер дал указание не торопиться. Ожидается, что первая очередь турзоны будет полностью готова к апрелю следующего года", - пояснил чиновник, не исключив, что на церемонию открытия будут приглашены и иностранные журналисты.

Учитывая, что 15 апреля в КНДР отмечается один из крупнейших государственных праздников - так называемый "День солнца", когда родился основатель КНДР Ким Ир Сен, то высока вероятность, что открытие турзоны будет приурочено именно к этому празднику.

Представители КНДР также добавили, что пока речь идет о сдаче первой очереди туристической зоны, но сейчас осуществляется строительство и второй очереди. С набережной Вонсана хорошо видны очертания зданий, которые возводятся в рамках второго этапа. "Эта туристическая зона будет рассчитана как на наших, корейских, так и на иностранных туристов. Конечно же мы ожидаем, что значительную долю гостей в турзоне "Вонсан-Кальма" составят представители России. Мы всегда рады видеть российских друзей", - подчеркнул собеседник.

Власти КНДР также развивают и транспортную инфраструктуру, которая должна упростить приезд туристов в новую зону. Уже несколько лет назад было построено новое здание аэропорта Кальма, который является главными воздушными воротами Вонсана. Как следует из объявления в гостинице "Тонмён", с июня 2018 года авиакомпания "Корё" открыла маршрут, который связал столицу страны (город Пхеньян) с Вонсаном. Рейсы из Пхеньяна до аэропорта Кальма осуществляются раз в неделю, полет занимает 40 минут. Отметим, что до турзоны можно также добраться по скоростной автомагистрали, путь займет два-три часа.

Параллельно в Вонсане идет реконструкция имеющихся гостиниц, которые будут введены в повторную эксплуатацию в обновленном виде в следующем году. В частности, недалеко от главной набережной Вонсана продолжается ремонт гостиницы "Хэан" ("Приморская"). Судя по вывешенному у стройплощадки плану, новый облик здания навеян знаменитым отелем Burj Al Arab Jumeirah, но будет иметь на фасаде два элемента конструкции, напоминающие парус. На крыше гостиницы "Хэан" расположится ресторан, обзорная площадка. К главному корпусу на первом этаже будет примыкать прямоугольное строение, где будет находиться стойка регистрации, ресторан, кафе и, возможно, фитнес-центр и бассейн.

Напомним, что ранее примерно в 20 км от Вонсана был построен крупный горнолыжный курорт Масик, который по своей инфраструктуре и характеристикам трасс не уступает многим известным курортам. Если проехать от Вонсана далее на юг, то можно добраться до "Алмазных гор" Кымгансан, которые многие считают самым красивым горным парком Корейского полуострова. Как было заявлено ранее, власти КНДР намерены сделать ставку на привлечение туристов в этот регион, где можно будет отдыхать в любое время года. Связка "горнолыжный курорт Масик - турзона "Вонсан-Кальма" - горы Кымгансан" выглядит очень привлекательной в этом плане.

Отметим, что, как сообщала ранее "РГ", в Пхеньяне также идет возведение новых гостиниц, которые предназначены как для корейцев, так и иностранцев. "Потребность дополнительных мощностей назрела, это очень хорошо ощущается именно сейчас. Во второй половине сентября в Пхеньяне проходило сразу несколько крупных мероприятий, включая международный фестиваль, выставку промышленных товаров и другие. Одновременно сентябрь очень популярное среди туристов время из-за обычно приятной, теплой, но уже нежаркой погоды на Корейском полуострове. В результате был большой приток гостей, возникли некоторые проблемы с их размещением. В итоге мы справились и решили все вопросы, но стало в очередной раз очевидно, что нужны новые отели", - пояснил тогда на условиях анонимности северокорейский чиновник.

Судя по всему, в КНДР ожидают значительного увеличения турпотока.

Скорее всего, его основу представят гости из Китая, которые сейчас составляют более 90 процентов всех посещающих Северную Корею иностранных туристов. Как сообщило интернет-издание NK News, в пиковый сезон в Пханмунчжом, который расположен на межкорейской границе, приезжают на экскурсии до 1600 китайских туристов. Общий же турпоток из КНР в КНДР был оценен на уровне 300-400 тысяч человек в год. Как отмечают эксперты, заметный рост турпотока из Поднебесной в Страну чучхе стал заметен с 2018 года, когда произошло резкое потепление в отношениях между Пхеньяном и Пекином, а лидеры КНР и КНДР провели несколько личных встреч.

Как заявило японское издание "Асахи Симбун", во время приезда лидера КНР Си Цзиньпина в Пхеньян в июне этого года стороны договорились об активизации связей и сотрудничества в разных сферах, где туризму отведена очень заметная роль.

Недавно также появилась информация, что со стороны КНДР возобновилось строительство подъездных путей к новому приграничному мосту, который связывает китайский Даньдун и северокорейский город Синыйджу. Сам по себе мост большой, он полностью готов, но КНДР до сих пор не подстроила к нему подъездные пути и таможню. По некоторым слухам, деньги на это в итоге выделили китайцы, почему и возобновилось строительство. Если новый мост будет введен в строй, то это позволит резко увеличить пропускную способность и поток людей и грузов между КНР и КНДР. Существующий сейчас между двумя городами старый автомобильно-железнодорожный мост уже серьезно износился, нуждается в ремонте и в целом обладает ограниченными пропускными возможностями.