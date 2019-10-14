Лавров: Ассанжа могут пытать в британской тюрьме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что основатель сайта утечек WikiLeaks Джулиан Ассанж может подвергаться пыткам в британском следственном изоляторе.

"Если принцип свободы доступа к информации возводить в абсолют, как это пытаются делать демократы на Капитолийском холме, тогда надо отменять обвинения в адрес Эдварда Сноудена, освобождать Джулиана Ассанжа и перестать применять к нему пытки, которым, он, судя по всему, подвергается в британском СИЗО", сказал министр в интервью на телеканале "Россия 24".

В конце сентября британское издание The Independent опубликовало интервью с Джоном Шиптоном, отцом Джулиана Ассанжа. Шиптон рассказал, что Джулиана подвергают в тюрьме Белмарш издевательствам и мучают всеми возможными способами, из-а чего Ассанж "страдает морально и физически".

На последнем заседании суда 11 октября Ассанж был доступен для судей по видеосвязи. По словам журналистов, он выглядел изможденным и больным.