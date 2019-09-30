Отец Ассанжа рассказал о мучениях сына в британской тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассказал журналистам о пытках, которым подвергается его сын. По словам Джона Шиптона, в последний раз он посещал британскую тюрьму "Белмарш" в августе. И уже тогда Джулиан был истощен как морально, так и физически. "Он сильно похудел. Его мучают всеми возможными способами", - сообщил газете The Independent обеспокоенный отец.

Напомним, основатель WikiLeaks рассказал всему миру о военных операциях США в Афганистане и Ираке. Акцент был сделан на гибели мирных граждан. Также были опубликованы материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Долгое время основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

А в апреле этого года его задержали по запросу Вашингтона, который обвинил Ассанжа в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Суд рассмотрит дело об экстрадиции Ассанжа в США в начале 2020 года.