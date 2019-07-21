Президент Эквадора: Ассанж шпионил в нашем посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 годы занимался там шпионажем. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено на совместной с госсекретарем США Майком Помпео пресс-конференции.

По словам Морено, у эквадорской стороны "есть все доказательства того, что комната, в которой находился Ассанж, была превращена в центр шпионажа, откуда можно было наблюдать, обнаруживать с помощью хакерских атак разные элементы обороны, экономики, политики дружественных стран".

В настоящее время в отношении Ассанжа, арестованного 11 апреля, ведется следствие. Сам он отбывает 11-месячный срок в британской тюрьме согласно приговору суда по обвинению в нарушении условий выхода под залог.

В то же время США выдвинули против Ассанжа новые обвинения по 17 пунктам касательно шпионажа и раскрытия секретной информации. Кроме того, США подозревают основателя WikiLeaks в сговоре с целью компьютерного взлома (хакерстве).

Также в 2010 году Швеция обвинила Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Дело об экстрадиции Ассанжа в США должно быть рассмотрено британским судом в начале 2020 года. В Америке ему грозит длительное тюремное заключение, а некоторые эксперты считают, что может быть вынесен и смертный приговор.

МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что происходящее вокруг Ассанжа - нарушение базовых прав и свобод человека.