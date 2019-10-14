Лукашенко поздравил женщин с Днем матери

Искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уюта в доме адресовал миллионам белорусских женщин Александр Лукашенко по случаю Дня матери, который отмечают в РБ 14 октября, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В этот день в десятимиллионной республике любят повторять крылатые слова о том, что именно матери носят ключи от детских душ с собой всю жизнь.

"Нет на свете человека ближе и дороже, чем мама. Ее всеобъемлющая любовь хранит нас с младенчества, согревает в трудные минуты, помогает добиваться поставленных целей", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Материнство, по словам главы государства, - "большое счастье и огромная ответственность. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своему краю, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение".

В Беларуси, отметил президент, ценят труд многодетных матерей, и выразил особую благодарность женщинам, чьи дома стали родными для усыновленных или взятых на воспитание детей. "Приоритеты нашей социальной политики нацелены на завтрашний день Беларуси, на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Ведь счастливый детский смех - это гимн будущему нашей страны", - подчеркнул Лукашенко.

Кстати, по традиции, сообщают новостные порталы, накануне праздника, женщин, которые родили и достойно воспитали пять и более детей награждают Орденом матери. Сейчас в Беларуси это почетное звание почти у десяти тысяч мам.

Эксперты полагают, что увеличила на треть рождаемость в белорусских семьях третьих и последующих детей национальная программа "семейный капитал". В Синеокой уже зарегистрировано более 74 тысяч депозитных счетов, а указом главы государства программа продлена до декабря 2024 года.