Microsoft добавила на клавиатуру две новые клавиши. Вот что они делают

Microsoft во время презентации продуктов линейки Surface представила новые модели фирменных клавиатур. В тени громких анонсов складных смартфонов затерялся факт, что корпорация добавила в раскладку две новые клавиши.

Microsoft has put dedicated Office and emoji keys on its new keyboards https://t.co/V0HLKzVS6j pic.twitter.com/jWQ376Rm3Y — The Verge (@verge) October 13, 2019

Обе располагаются между правыми Alt и Ctrl. Первая - Office, заменит дублирующую кнопку Windows и будет интегрироваться с задачами, завязанными на пакете Microsoft Office. Например, горячее сочетание Office + W позволит открыть Word, а Office + X - Excel. Кроме того, в самих программах ее можно будет использовать для более эффективной работы.

Вторая клавиша пригодится пользователям, проводящим много времени в мессенджерах и социальных сетях. Она открывает доступ к меню выбора emoji в Windows 10.

На данный момент неясно будет ли Microsoft внедрять нововведение повсеместно во все устройства, работающие под управлением Windows 10, или же это останется эксклюзивной фишкой Surface-гаджетов.

Старт продаж "переизобретенных" клавиатур назначен на 15 октября, цены начинаются с отметки в 49,99 долларов (около 3200 рублей).