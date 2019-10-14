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Microsoft добавила на клавиатуру две новые клавиши. Вот что они делают

Текст:   Богдан Бобров
14.10.2019,  
11:25
Фото: Скриншот Twitter Фото: Скриншот Twitter
Фото: Скриншот Twitter

Microsoft во время презентации продуктов линейки Surface представила новые модели фирменных клавиатур. В тени громких анонсов складных смартфонов затерялся факт, что корпорация добавила в раскладку две новые клавиши.

Обе располагаются между правыми Alt и Ctrl. Первая - Office, заменит дублирующую кнопку Windows и будет интегрироваться с задачами, завязанными на пакете Microsoft Office. Например, горячее сочетание Office + W позволит открыть Word, а Office + X - Excel. Кроме того, в самих программах ее можно будет использовать для более эффективной работы.

Вторая клавиша пригодится пользователям, проводящим много времени в мессенджерах и социальных сетях. Она открывает доступ к меню выбора emoji в Windows 10.

На данный момент неясно будет ли Microsoft внедрять нововведение повсеместно во все устройства, работающие под управлением Windows 10, или же это останется эксклюзивной фишкой Surface-гаджетов.

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Старт продаж "переизобретенных" клавиатур назначен на 15 октября, цены начинаются с отметки в 49,99 долларов (около 3200 рублей).

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