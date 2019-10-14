Минск: Около двух тысяч военнослужащих участвуют в учениях "Поиск-2019"

Вопросы ведения разведки при локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе включены в программу специального учения членов ОДКБ "Поиск-2019", которые в течение пяти дней будут проходить в Беларуси, передает БЕЛТА.

Учения, уточняет агентство, в которых задействовано около двух тысяч военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной, стартуют 14 октября. Их главной целью военные эксперты называют отработку слаженности действий органов управления разведкой коллективных сил ОДКБ, повышение их оперативной совместимости при выполнении задач по предназначению.

Маневры состоятся на четырех белорусских полигонах - Обуз-Лесновском, Домановском, Чепелево и Осиповичском. Свое мастерство будут демонстрировать военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Им предстоит отработать практические действия по подготовке и выводу в назначенные районы разведывательных подразделений наземным, воздушным и другими способами (в том числе ночью), организации засад, блокирования незаконных вооруженных формирований и освобождения населенных пунктов.

К участию в "Поиске-2019", о чем уже сообщал "СОЮЗ", привлечены штатные силы и средства разведки коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, подразделения войсковой, специальной, радиоэлектронной, воздушной, инженерной, артиллерийской и радиационной, химической и биологической разведки, общевойсковых подразделений, авиации, ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси, а также подразделения МВД и МЧС республики.

"Поиск-2019", поясняет агентство, проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019" и в соответствии с планом подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.