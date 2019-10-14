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14.10.2019 18:30
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах

Текст: Александр Степанов

Московский городской суд признал законным приговор Константину Котову, который был осужден на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил организации митинга.

Судья оставила без изменений решение Тверского районного суда Москвы, а апелляцию Котова без удовлетворения.

Программист Константин Котов был задержан после шествия 10 августа в Москве, которое не было согласовано с мэрией столицы. Он был задержан при попытке скрыться.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В обвинительном заключении указывалось, что Котов уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов, однако, несмотря на административные наказания, он продолжал ходить на несогласованные акции. В итоге в отношении программиста возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Котов был осужден на четыре года, однако он вину не признал и подал апелляцию.

Защита Котова намерена подавать кассационную жалобу на приговор Мосгросуда.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Митинги и шествия
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