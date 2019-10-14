Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах

Московский городской суд признал законным приговор Константину Котову, который был осужден на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил организации митинга.

Судья оставила без изменений решение Тверского районного суда Москвы, а апелляцию Котова без удовлетворения.

Программист Константин Котов был задержан после шествия 10 августа в Москве, которое не было согласовано с мэрией столицы. Он был задержан при попытке скрыться.

В обвинительном заключении указывалось, что Котов уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов, однако, несмотря на административные наказания, он продолжал ходить на несогласованные акции. В итоге в отношении программиста возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Котов был осужден на четыре года, однако он вину не признал и подал апелляцию.

Защита Котова намерена подавать кассационную жалобу на приговор Мосгросуда.