Новости

В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
Ушаков прокомментировал кандидатуру нового посла США 17:57
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки 17:51
В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity 17:38
На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость 17:36
Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой 17:26
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку 17:23
В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами 17:22
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти 17:12
Путин и саудовский король сели в один электрокар 17:09
На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн 17:06
В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу 17:05
В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры 17:05
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте 17:04
Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 17:39
Рубрика: Общество

Правду говоря

"РГ", журфак МГУ и "Радио России" снова ищут таланты
Текст: Ксения Колесникова
Стартовал прием заявок на олимпиаду, которую проводят факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, "Российская газета" и "Радио России". Целеустремленных ребят мы ищем уже пятнадцать лет. Все начиналось с конкурса "Стань журналистом!", а сегодня это олимпиада "Ломоносов" по журналистике.
Суперфинал для самых-самых пройдет в прямом радиоэфире. Фото: Аркадий Колыбалов. Суперфинал для самых-самых пройдет в прямом радиоэфире. Фото: Аркадий Колыбалов.
Суперфинал для самых-самых пройдет в прямом радиоэфире. Фото: Аркадий Колыбалов.

Регистрация уже открыта и продлится до 11 ноября. Все, что нужно, - зайти на ее официальный сайт, выбрать профиль "журналистика" и нажать кнопку "принять участие". Ближайший заочный тур для учеников 5-11-го классов стартует уже 4 ноября. В нем ребятам предложат ответить на вопросы и написать эссе.

Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев посоветовал регионам менять старые школы на новые

В очном финале задачка сложнее - сочинение на стыке двух дисциплин: журналистики и литературы. А очный cуперфинал для самых-самых пройдет в прямом эфире в марте следующего года.

Какие вопросы могут попасться участникам? Вот лишь несколько примеров из прошлых лет: "Может ли робот заменить журналиста?", "Как газета будет "жить" без бумаги?", "Блоги: все дозволено?".

Конкурс очень серьезный. Ежегодно в олимпиаде принимают участие несколько тысяч человек, это более 300 человек на место. Но награда того стоит: победители поступают на журфак без экзаменов, работают в ведущих СМИ, преподают в вузах. Все финалисты получают шанс пройти практику в "Российской газете".

Кстати, в этом году на факультете журналистики МГУ ввели новые баллы за индивидуальные достижения. Итоговое "декабрьское" сочинение даст абитуриенту до двух дополнительных баллов. Аттестат с отличием прибавит шесть баллов. Кроме того, впервые появилось 16 бюджетных мест на направлении подготовки "Медиакоммуникации".

Все подробности и правила проведения олимпиады "Ломоносов" по журналистике - на сайте olymp.msu.ru.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны