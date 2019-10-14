Регистрация уже открыта и продлится до 11 ноября. Все, что нужно, - зайти на ее официальный сайт, выбрать профиль "журналистика" и нажать кнопку "принять участие". Ближайший заочный тур для учеников 5-11-го классов стартует уже 4 ноября. В нем ребятам предложат ответить на вопросы и написать эссе.

В очном финале задачка сложнее - сочинение на стыке двух дисциплин: журналистики и литературы. А очный cуперфинал для самых-самых пройдет в прямом эфире в марте следующего года.

Какие вопросы могут попасться участникам? Вот лишь несколько примеров из прошлых лет: "Может ли робот заменить журналиста?", "Как газета будет "жить" без бумаги?", "Блоги: все дозволено?".

Конкурс очень серьезный. Ежегодно в олимпиаде принимают участие несколько тысяч человек, это более 300 человек на место. Но награда того стоит: победители поступают на журфак без экзаменов, работают в ведущих СМИ, преподают в вузах. Все финалисты получают шанс пройти практику в "Российской газете".

Кстати, в этом году на факультете журналистики МГУ ввели новые баллы за индивидуальные достижения. Итоговое "декабрьское" сочинение даст абитуриенту до двух дополнительных баллов. Аттестат с отличием прибавит шесть баллов. Кроме того, впервые появилось 16 бюджетных мест на направлении подготовки "Медиакоммуникации".

Все подробности и правила проведения олимпиады "Ломоносов" по журналистике - на сайте olymp.msu.ru.