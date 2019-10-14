Пентагон приказал всем американским войскам покинуть северную Сирию, вывод войск уже начался, сообщает France Press. Детали пока неизвестны, кроме того, что на юге Сирии американцы остаются.

Также чуть ранее Великобритания заявила о готовности вывести из Сирии свой спецназ. Кроме того, о таком же намерении оповестила и Франция.

Между тем турецкие войска вместе с частями протурецкой Сирийской национальной армии двигаются в настоящий момент к Манбиджу, одному из стратегических пунктов в северной Сирии на левом берегу Евфрата, расположенному на основной трассе, соединяющей Турцию с Ракой. Сирийские правительственные войска (Сирийская арабская армия (САА)) также находятся вблизи Манбиджа, заняв населенные пункты на севере и северо-западе от города.

Сирийские военные уже были замечены в Кобани (Айн-эль-Араб), еще одном стратегическом пункте, расположенном восточнее Евфрата на границе с Турцией.

Кстати

Состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара. Как отметил Акар, диалог был "конструктивным". Немного раньше помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил по поводу происходящего в северной Сирии: "Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации и чтобы их действия не мешали главному - развитию политического урегулирования в Сирии. Это самое главное для нас".